Optimisation du Wi-Fi à la Maison : Découvrez le Nouveau Mi WiFi Range Extender AC1200 de Xiaomi

Mi WiFi Range Extender AC1200 Une Solution de Xiaomi pour Améliorer Votre Réseau Wi-Fi. Le géant chinois de la technologie, Xiaomi, ne cesse d’innover et de s’imposer comme un acteur majeur dans le domaine de la haute technologie. Au-delà de ses smartphones de renom, la marque propose une large gamme de produits, allant des robots aspirateurs aux objets connectés.

Cette fois-ci, Xiaomi renouvelle sa gamme de produits réseau avec le lancement du tout nouveau Mi WiFi Range Extender AC1200.

Étendre Votre Réseau Wi-Fi avec le Mi WiFi Range Extender AC1200

L’objectif principal du Mi WiFi Range Extender AC1200 est de vous offrir une solution simple et efficace pour étendre la portée de votre réseau Wi-Fi à travers toute votre maison. Malgré l’absence de la technologie Wi-Fi 6, Xiaomi propose ce répéteur Wi-Fi équipé de Wi-Fi 5 avec un débit annoncé de 1200 Mbps, ce qui est généralement suffisant pour la plupart des utilisateurs, sauf si vous possédez la toute dernière box dernier cri.

Avec des dimensions compactes de 84 × 100 × 82 mm, il se branche directement dans une prise murale, assurant ainsi une installation discrète et peu encombrante. Ce nouveau venu faisant suite à un autre modèle que la marque proposait déjà depuis queluqes temps mais pour lequel le débit de 300Mbps devenait un peu court pour certaines utilisations. Surtout à l’heure ou le Wi-Fi 6 et Wi-fi 6E sont présent et que le Wi-Fi 7 arrive à toute vitesse.

Configuration Facile Via Votre Smartphone

La configuration du Mi WiFi Range Extender AC1200 est un jeu d’enfant. Grâce à une application dédiée de Xiaomi, vous pouvez configurer le répéteur directement depuis votre smartphone. L’application vous guidera pour connecter le répéteur au réseau Wi-Fi de votre box, vous permettant ainsi d’étendre le signal Wi-Fi dans toute votre maison en mode transparent. De plus, le Mi WiFi Range Extender AC1200 est doté d’un port Ethernet, vous offrant la possibilité de connecter des appareils filaires, étendant ainsi votre réseau de manière polyvalente.

Faites de Votre Répéteur un Point d’Accès Wi-Fi Personnel

Une fonctionnalité intéressante du Mi WiFi Range Extender AC1200 est sa capacité à être configuré en tant que point d’accès Wi-Fi personnel, créant ainsi un nouveau réseau. Cela peut s’avérer utile lorsque vous avez besoin de créer un réseau distinct pour vos appareils ou invités. Grâce à cette fonctionnalité, le répéteur s’adapte à divers besoins en matière de connectivité Wi-Fi.

Simplicité d’Utilisation avec le Bouton WPS

Xiaomi a pensé à la simplicité d’utilisation avec l’intégration d’un bouton WPS en façade. Ce bouton permet d’ajouter de nouveaux périphériques à votre réseau en toute facilité, sans avoir à saisir de longs codes d’accès. Une fois enclenché, le bouton WPS simplifie la configuration et l’ajout de dispositifs à votre réseau, offrant une expérience sans tracas. C’est aussi souvent une solution pour ne pas donner votre clé d’encryption.

Indicateur de Signal Intelligent

Le Mi WiFi Range Extender AC1200 est également équipé d’un indicateur de signal intelligent sur sa face avant. Cet indicateur change de couleur en fonction de la qualité du signal reçu de votre box. Il vous guide ainsi vers l’emplacement optimal pour placer votre répéteur, garantissant ainsi une extension de signal optimale dans toute votre maison.

Prix Abordable et Disponibilité

Le Mi WiFi Range Extender AC1200 est actuellement disponible au prix de 14,99€, ce qui en fait une solution abordable pour améliorer la portée de votre réseau Wi-Fi. Il est proposé en noir, s’intégrant ainsi discrètement dans votre environnement.