Les 10 Endroits à Éviter pour Avoir un Mauvais Signal WiFi à la Maison

1. Mettre son routeur Wi-Fi ou sa box dans un coin de pièce

Les coins de pièce sont des emplacements défavorables pour le signal Wi-Fi. En effet, les murs et les angles peuvent piéger et affaiblir les ondes Wi-Fi, réduisant ainsi la couverture et la stabilité de votre connexion. Pour une performance optimale, il est conseillé de placer le routeur dans un espace central et dégagé, évitant ainsi les zones confinées.

2. Éviter les bâtiments avec des murs épais

Les murs épais, tels que ceux en béton, brique ou pierre, peuvent bloquer et affaiblir le signal WiFi en raison de leur densité et composition matérielle. Les ondes WiFi, qui sont des ondes radio, ont du mal à traverser ces matériaux denses, ce qui provoque une atténuation du signal. Cette atténuation réduit la puissance et la portée du WiFi, entraînant une connexion moins stable et une couverture limitée dans les zones situées derrière ces murs.

3. Mettez-vous loin du micro-ondes et de la cuisine

Pour éviter un Mauvais Signal WiFi, placez votre routeur loin du micro-ondes et de la cuisine. Les micro-ondes émettent des ondes qui peuvent interférer avec le signal WiFi, réduisant ainsi la stabilité et la performance de votre connexion. La cuisine, avec ses nombreux appareils électroniques et surfaces métalliques, peut également bloquer le signal.

4. Éloignez-vous des téléphones sans fil

Pour optimiser votre signal Wi-Fi, éloignez-vous des téléphones sans fil. Ces appareils utilisent des fréquences similaires à celles du Wi-Fi, ce qui peut créer des interférences et affaiblir le signal. En effet, si la gamme de fréquence n’est pas tout à fait la même, les téléphones sans fil ou interphone à radio fréquence exploitent le 2.5GHz également. Et ces ondes peuvent venir interférer avec celles de votre Wi-Fi.

5. Objets métalliques

Les objets métalliques génèrent un mauvais signal WiFi car le métal reflète et disperse les ondes radio. Cela crée des interférences et affaiblit la transmission du signal.

6. Miroirs et fenêtres

Tout comme les objets métalliques, les miroirs et les fenêtres peuvent être mauvais pour le signal Wi-Fi car ils reflètent et dispersent eux-aussi les ondes radio.

7. Éviter les sous-sols

Si les sous-sols et les caves sont souvent la solution pour faire passer des câbles ou des tuyaux dans nos maisons, il en est tout autrement lorsqu’il s’agit du Wi-Fi. Placer votre routeur dans le sous-sol peut réduire la portée du signal car souvent il aura à traverser du béton et de la ferraille, même dans les vieilles maisons. Chose que les ondes ont du mal à faire.

8. Espaces enfermés

On a rarement envie d’exposer son routeur Wi-Fi ou sa box aux yeux de tous dans la maison. Mais les enfermer dans un meuble est la pire chose à faire. Non seulement parce que les produits chauffent et vont générer un surplus de chaleur ce qui pourrait les rendre défectueux, mais surtout parce que les ondes Wi-Fi n’auront pas la possibilité de sortir facilement et devront passer au travers de la matière de votre meuble.

9. Éviter les aquariums

Placer votre routeur Wi-Fi à côté de votre aquarium va empêcher les ondes de se propager car elles devront non seulement traverser les parois en verre mais aussi l’eau, et si l’eau est un très bon conducteur d’électricité, il en est tout autre pour les ondes.

10. Sous les escaliers

Placer la box sous les escaliers dans le hall est aussi un des plus mauvais emplacements à choisir. Cela empêchera les ondes de bien circuler et la disposition des marches fera rebondir les ondes et se croiser.