Réduire son abonnement internet par 2 ou par 3 : C’est possible !

De nos jours, avec le retour de l’inflation à cause de la guerre en Ukraine, faire des économies financières peut nous permettre d’accroitre notre pouvoir d’achat. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Si par exemple vous avez l’habitude de conduire votre voiture pour aller travailler, vous pourrez prendre le transport en commun pour ne plus avoir à payer de carburant. Et si on commençait par réduire sa facture de connexion Internet ? Impossible ? Pas vraiment, et le Wi-Fi va vous permettre de le faire facilement.

Trouver l’opérateur le moins cher… choisir la meilleure offre

Pour trouver un forfait internet pas cher, il vous faudra chercher partout sur internet pour découvrir les opérateurs qui proposent les meilleures offres possible. En effet, certains opérateurs proposent parfois des offres très alléchantes vous permettant de surfer sur internet à moindre coût. Vous devrez ainsi prendre le temps de comparer les offres en ligne afin d’obtenir le forfait qui correspond le plus à vos besoins. Pour choisir la meilleure offre, nous vous recommandons d’utiliser un comparateur en ligne.

Ce dernier vous permettra de trouver les offres internet les moins chères du marché. La plupart des comparateurs proposent en général des filtres au niveau des offres mobiles et internet. Vous pourrez choisir le budget mensuel maximum désiré. Nous vous recommandons également d’analyser le rapport qualité-prix. Une offre est considérée comme intéressante lorsque la quantité et la vitesse de données sont plus importantes par rapport au prix. Parmi les meilleurs forfaits de 2022, nous pouvons citer le forfait RED by SFR, le forfait free mobile, le forfait Cdiscount, etc.

Profiter des promotions, des mois gratuits…

Pour s’assurer de trouver la meilleure offre, il est recommandé de profiter des promotions. Pour attirer et fidéliser les clients, les opérateurs proposent tout au long de l’année des promotions sur leurs abonnements mobiles et internet. Cependant, les promotions les plus alléchantes se présentent en général durant les périodes festives comme durant la période de Noël par exemple. Durant ces occasions, les opérateurs proposent des prix cassés sur certains forfaits. Certains peuvent même vous proposer des mois gratuits vous permettant de surfer gratuitement pendant une certaine période.

Partager sa connexion internet grâce au Wi-Fi

Pour réduire le coût de votre connexion internet, il vous est possible d’effectuer le partage avec d’autres personnes, grâce au Wi-Fi.

Vous avez plusieurs possibilités pour partager votre connexion internet. Mais avant tout, il faudra que votre connexion soit stable et de bonne qualité.

Utiliser un routeur Wi-Fi puissant

Le fait d’utiliser un routeur Wi-Fi plus puissant va vous permettre d’offrir une meilleure portée du signal. Pour bénéficier d’une bonne connexion, nous vous conseillons de placer votre routeur au centre de la maison et de préférence en hauteur. Pour cela, vous pourrez l’installer sur un meuble ou l’accrocher au mur. Évitez de le placer entre plusieurs murs, car ces derniers ont tendance à absorber le signal.

Pensez à éloigner votre routeur des appareils électroniques, notamment le micro-ondes, car ce dernier a tendance à générer des interférences avec le réseau Wi-Fi. Il est également conseillé de placer le routeur loin des objets métalliques. Le métal est en effet l’un des matériaux qui absorbent le plus les ondes. Si vous disposez d’une grande maison, nous vous recommandons d’utiliser un répéteur pour étendre la portée du signal Wi-Fi.

Proposer à son voisin de partager votre connexion moyennant paiement

Il vous est également possible de réduire votre abonnement internet en choisissant de le partager avec votre voisin. Si votre voisin n’a pas encore de connexion internet chez lui, il est fort probable qu’il soit intéressé à profiter de votre connexion en échange de quelques euros par mois. Pour le partage proprement dit, il vous est possible d’utiliser des câbles LAN, un point d’accès (connecté à votre routeur), un répéteur Wi-Fi ou encore un adapteur d’alimentation LAN.

Verrouiller votre connexion Wi-Fi

Pour plus de sécurité, nous vous conseillons fortement de verrouiller votre connexion Wi-Fi avec une clé d’encryption et générer un QR code pour s’y connecter. Avec l’évolution technologique, il est maintenant possible de transformer votre code de connexion Wi-Fi en QR Code. Cela vous permet de partager plus facilement et en toute sécurité votre connexion avec votre voisin.

Définir le nombre de machines qui peuvent se connecter simultanément

Théoriquement, il est possible de connecter simultanément jusqu’à 250 appareils sur un réseau Wi-Fi. Pour éviter que les personnes malintentionnées ne se connectent sur votre réseau, vous pourrez essayer, en plus du verrouillage de la connexion avec un code, de limiter le nombre de machines qui peuvent s’y connecter. Vous devez également garder en tête que plus il y a des appareils connectés sur le réseau, plus votre connexion va ralentir.

Encoder les mac address de vos appareils

Pour renforcer encore plus la sécurité de votre réseau, vous pourrez encoder les mac address des machines que vous utilisez pour la connexion Internet. À titre d’information, une adresse mac (Medium Access Control) est une adresse de couche liaison de donnée unique qui est attribuée à un périphérique réseau.

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour réduire votre abonnement internet par 2 ou même par 3. Si vous trouvez d’autres astuces, n’hésitez pas à les partager dans les commentaires.