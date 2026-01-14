Marantz présente l’AV 30 et l’AMP 30 : deux nouveaux piliers pour les installations home cinéma avancées.

L’annonce des Marantz AV 30 et AMP 30 marque une nouvelle étape dans l’évolution du constructeur, qui étoffe une fois encore son catalogue de solutions home cinéma haut de gamme. Ces deux références viennent s’inscrire dans la continuité des plateformes déjà existantes, tout en apportant des optimisations techniques adaptées aux installations modernes.

La marque Marantz, forte de plus de 70 ans d’ingénierie audio, poursuit l’enrichissement de sa gamme en introduisant un préamplificateur 11.4 canaux et un amplificateur 6 canaux reconfigurable. Le constructeur japonais renforce ainsi son positionnement auprès des passionnés désirant bâtir un système cinéma articulé autour d’une électronique soignée et évolutive.

Un préamplificateur conçu pour les systèmes avancés

Le Marantz AV 30 reprend les fondements techniques de la marque en intégrant un traitement numérique basé sur un double DSP SHARC, associé à des DAC 32 bits.

Cette structure permet de décoder l’ensemble des formats immersifs actuels, dont Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced et Auro-3D. La gamme du constructeur s’élargit ainsi avec une plateforme taillée pour les installations complexes, qu’il s’agisse de salles dédiées ou de pièces polyvalentes. L’AV 30 s’appuie également sur une interface utilisateur modernisée, afin de simplifier la configuration de ses nombreux canaux.

Une correction acoustique pensée pour la précision

Pour optimiser la restitution sonore selon les environnements, l’AV 30 intègre Audyssey MultEQ XT32, permettant un calibrage automatique précis : tailles d’enceintes, distances, niveaux et courbes d’égalisation. Les utilisateurs peuvent aussi accéder en option aux technologies Dirac Live, Dirac Bass Control et Dirac ART, offrant une gestion poussée des basses et une correction acoustique active. Ces outils positionnent l’AV 30 dans une catégorie de produits capables d’évoluer avec les besoins des installations.

Une connectivité orientée vers l’avenir

La section HDMI du AV 30 repose sur sept entrées compatibles 8K/60 Hz et 4K/120 Hz, assurant une large compatibilité avec les sources actuelles. L’appareil dispose également d’un ensemble complet d’entrées analogiques et numériques pour les lecteurs et décodeurs externes. La plateforme HEOS intégrée donne accès aux services de streaming majeurs, tandis que la compatibilité Roon Ready, AirPlay 2 ou Spotify Connect facilite l’utilisation quotidienne. Jusqu’à 11.4 canaux peuvent être alimentés via sorties RCA ou XLR, offrant une flexibilité importante pour la construction d’un système multicanal sur mesure.

Un amplificateur 6 canaux pensé pour la modularité

L’AMP 30 adopte une architecture à six canaux délivrant 200 W par canal sous 8 ohms. L’utilisateur peut convertir certains canaux en mode BTL pour atteindre jusqu’à 400 W, permettant d’alimenter des enceintes exigeantes. Ce choix de modularité accompagne naturellement les évolutions de configuration au fil du temps. Il est également possible d’utiliser l’amplificateur en bi-amplification pour optimiser la dynamique sur les enceintes avant. La marque étend ainsi ses options pour ceux qui souhaitent adapter précisément la puissance disponible à leur installation.

Une intégration facilitée dans les systèmes Marantz

L’AMP 30 se positionne comme un complément idéal à d’autres appareils du constructeur, notamment les CINEMA, AV 10, AV 20 ou encore l’AMP 10. Cette cohérence permet de constituer des configurations hautes performances, qu’il s’agisse de renforcer une scène frontale ou d’alimenter un ensemble multicanal étendu. Marantz poursuit ainsi sa stratégie visant à proposer des éléments évolutifs, capables de s’intégrer dans des systèmes en pleine expansion.

Récapitulatif technique

AV 30 : préamplificateur 11.4 canaux

DSP double cœur SHARC

DAC 32 bits

Compatibilité Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced, Auro-3D

Audyssey MultEQ XT32

Options Dirac Live, Dirac Bass Control, Dirac ART

7 entrées HDMI 8K/60 et 4K/120

Plateforme HEOS, Roon Ready, AirPlay 2, Bluetooth

Sorties XLR et RCA pour 11.4 canaux

AMP 30 : amplificateur 6 canaux

200 W/canal (8 ohms, 1 kHz, THD 0,05 %)

Mode BTL : jusqu’à 400 W sur 3 canaux

Bi-amplification possible

Entrées XLR et RCA

