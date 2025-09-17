« Powered by HEOS » : une nouvelle appellation pour le système d’audio sans fil de Denon, Marantz

L’univers de l’audio sans fil franchit une étape marquante : HEOS, la plateforme multiroom de Denon, Marantz et Classé, adopte une nouvelle identité. En 2025, ce qui était connu sous le label HEOS Built‑in devient Powered by HEOS, incarnant une vision plus claire, plus cohérente, et adaptée aux usages modernes — écoute en plusieurs zones, qualité sonore élevée, simplicité d’usage.

Depuis son lancement en 2014, HEOS s’est donné pour mission de rendre l’audio dans toute la maison simple, sans compromis sonore. Avec “Powered by HEOS”, la marque clarifie que HEOS n’est plus seulement une caractéristique d’appareils, mais le moteur invisible derrière différents produits — enceintes, barres de son, amplificateurs, récepteurs AV.

Cette refonte inclut aussi une identité visuelle renouvelée : nouveau logo inspiré des ondes radios, nouvelle icône d’application, pour symboliser la fluidité et la connectivité du son sans fil.

HEOS 3.0 et les mises à jour : stabilité, rapidité et richesse de contenus

L’année 2023 avait apporté un tournant avec HEOS 3.0 : un socle technologique repensé pour des performances accrues, une interface plus stable et plus fluide, et une orientation “musique en premier plan”.

Depuis, les améliorations se sont poursuivies : ajout de services de streaming de haute résolution comme Qobuz, certification Roon Ready, et des fonctions plus riches dans l’app : personnalisation de la page d’accueil, presets de regroupement des pièces, recherche centralisée, etc.

« Powered by HEOS » : ce que cela change concrètement pour l’utilisateur

Les produits estampillés Powered by HEOS sont essentiellement tous ceux utilisant la technologie HEOS intégrée — cela couvre aujourd’hui plus de 50 modèles chez Denon, Marantz, Classé. Le nombre d’unités déployées dépasse les 5 millions d’appareils dans le monde. Capacité à gérer des systèmes étendus : jusqu’à 64 produits dans 32 zones pouvant fonctionner ensemble. Meilleure intégration de formats audio de haute fidélité ; support de streaming et services élargis.

Comparaison avec les concurrents & position sur le marché

Dans un marché encombré — Sonos, Yamaha MusicCast, Apple AirPlay, Bluesound/BluOS, etc. — HEOS semble vouloir se différencier par sa flexibilité (fonctionne dans beaucoup de produits différents), son son haut de gamme, et sa marque intégrée à des produits déjà réputés.

Le fait que HEOS ne soit pas présenté comme une marque séparée, mais comme un élément moteur des marques Denon, Marantz, Classé, permet d’éviter une confusion pour l’utilisateur : on sait directement ce que cela veut dire lorsqu’on achète un appareil “Powered by HEOS”.

Impacts possibles à surveiller

Le renouvellement des produits : nouveaux modèles pourraient arriver directement sous la bannière Powered by HEOS plutôt que “HEOS Built‑in” pour s’aligner sur la nouvelle identité. Les mises à jour logicielles (firmware, app) continueront d’être un facteur critique : performances, stabilité, intégration de services nouveaux feront la différence. L’adoption auprès des utilisateurs dépendra aussi de la simplicité de configuration, de la fiabilité du réseau local, et de la compatibilité entre marques (Denon / Marantz / Classé) dans un même foyer.

Récapitulatif technique

Date annoncée : 17 septembre 2025

Nom ancien : HEOS Built‑in

Nom nouveau : Powered by HEOS

Marques concernées : Denon, Marantz, Classé

Appareils compatibles : plus de 50 modèles

Nombre d’appareils en circulation : plus de 5 millions

Zones max supportées : 32 zones avec jusqu’à 64 produits

Mises à jour clés récentes : HEOS 3.0, ajout de Qobuz, certification Roon Ready, recherche centralisée, presets de pièces, personnalisation de l’accueil

