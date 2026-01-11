Bon Plan du dimanche : 220€ de remise sur le Galaxy S25 FE et le bracelet connecté Fit 3 chez Boulanger

Le dimanche est souvent propice aux bonnes affaires, et ce 14 janvier ne fait pas exception. Boulanger propose une offre alléchante sur un pack combinant le Samsung Galaxy S25 FE 5G et le bracelet connecté Galaxy Fit 3. Une remise immédiate de 220 € rend ce duo technologique particulièrement attractif.

Le constructeur Samsung, pionnier du marché mobile, continue d’étoffer sa gamme avec des offres combinées mêlant smartphone et accessoire connecté. Ce type de pack illustre bien la volonté de la marque de démocratiser ses technologies tout en fidélisant les amateurs de l’écosystème Galaxy.

Galaxy S25 FE : une version allégée mais équilibrée

Avec son écran AMOLED de 6,4 pouces en résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le Galaxy S25 FE reprend les bases solides de ses grands frères tout en proposant une expérience fluide au quotidien. La dalle, lumineuse et contrastée, conviendra aussi bien à la consommation de contenus qu’au jeu mobile occasionnel.

Sous le capot, on retrouve une puce Exynos 2200, épaulée par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cette configuration assure des performances satisfaisantes dans la majorité des usages. Elle permet d’exécuter sans heurt la majorité des applications du Play Store, tout en maintenant une bonne autonomie.

Un design sobre et une finition soignée

Visuellement, le Galaxy S25 FE conserve l’ADN esthétique de Samsung. Son dos en verre Gorilla Glass et ses tranches en aluminium lui confèrent une belle robustesse. Proposé ici en noir, le smartphone séduit par son aspect élégant et discret.

Certifié IP68, le terminal est résistant à l’eau et à la poussière, un atout pour les utilisateurs en quête d’un appareil polyvalent. À noter que le lecteur d’empreintes est intégré sous l’écran, ce qui facilite l’authentification rapide.

Un appareil photo à trois capteurs polyvalents

Le module photo dorsal comprend un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. Cette configuration permet une grande flexibilité en matière de prises de vues. Les photos de jour sont nettes, avec une bonne gestion de la dynamique, tandis que le mode nuit s’en sort honorablement.

À l’avant, un capteur de 10 mégapixels assure les selfies et les appels vidéo. Samsung intègre également de nombreuses fonctions logicielles pour optimiser les clichés sans trop d’efforts.

Galaxy Fit 3 : le compagnon connecté utile au quotidien

Le Galaxy Fit 3, inclus dans ce pack, vient compléter l’expérience mobile. Ce bracelet connecté suit l’activité physique, le sommeil, la fréquence cardiaque et offre même un suivi du stress. Il s’adresse aux utilisateurs souhaitant rester connectés à leur santé sans pour autant investir dans une montre haut de gamme.

Son écran AMOLED rectangulaire est lisible même en plein jour, et son autonomie peut atteindre 13 jours selon l’usage. Il se synchronise parfaitement avec le smartphone pour afficher notifications, appels entrants et autres alertes.

Un bon plan à ne pas rater

Proposé initialement à 699 €, le pack Galaxy S25 FE + Galaxy Fit 3 bénéficie actuellement d’une remise immédiate de 220 €, le ramenant à 479 €. Cette réduction, disponible chez Boulanger dans le cadre des soldes, place l’offre parmi les plus compétitives du moment. Une manière efficace d’acquérir un smartphone 5G performant accompagné d’un bracelet connecté sans exploser son budget.

Récapitulatif technique