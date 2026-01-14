Garmin présente la quatix 8 Pro : montre connectée marine avec technologie inReach intégrée

La nouvelle Garmin quatix 8 Pro se positionne comme une montre connectée nautique polyvalente destinée aux marins et passionnés d’activités en mer. Dotée de la technologie inReach intégrée, elle offre une connectivité satellite avancée, des outils de navigation maritimes et un ensemble de fonctions connectées pour accompagner les utilisateurs sur l’eau comme à terre.

Garmin étoffe son catalogue avec cette montre connectée haut de gamme, conçue pour ceux qui veulent rester connectés même loin de tout réseau téléphonique. Grâce à la combinaison de fonctionnalités marines essentielles et d’outils de communication par satellite et cellulaire, la quatix 8 Pro affiche une polyvalence rare dans la gamme des montres nautiques.

quatix 8 Pro, Une connectivité satellite et cellulaire au poignet

La quatix 8 Pro se distingue par l’intégration de la technologie inReach, qui permet une connectivité bidirectionnelle par satellite et cellulaire directement depuis la montre. Cette innovation offre aux marins la possibilité d’envoyer et de recevoir des messages texte et des appels vocaux sans dépendre d’un smartphone ou d’une couverture réseau classique.

Avec cette connectivité élargie, les utilisateurs peuvent également partager leur position en direct grâce à la fonction LiveTrack, suivre les mises à jour météorologiques et déclencher des messages SOS en cas d’urgence. Le service SOS est relié au centre de coordination Garmin Response℠, disponible 24 h/24 et 7 j/7, qui a déjà traité plus de 1200 interventions inReach en mer. Ce degré de sécurité et de communication est particulièrement utile lors d’expéditions lointaines ou de sorties en haute mer.

Un mode Bateau amélioré pour navigation intuitive

L’un des points forts de la quatix 8 Pro est son mode Bateau amélioré, pensé pour rendre la navigation plus simple et intuitive. Une fois activé, ce mode met en avant les applications nautiques essentielles sur l’écran de la montre : accès rapide au pilote automatique, données de navigation en temps réel, contrôle moteur, informations de cap, etc. Ces données sont disponibles directement depuis le cadran, sans manipulation complexe.

Lorsque l’utilisateur quitte le milieu marin, le mode Bateau se désactive automatiquement pour laisser place aux applications quotidiennes. À terre, la montre retrouve toutes ses fonctions connectées habituelles, comme les applications de fitness, notifications, calendriers et autres cadrans personnalisables.

Design et caractéristiques matérielles haut de gamme

Conçue pour résister aux conditions souvent difficiles en mer, la quatix 8 Pro est proposée dans un boîtier de 47 mm avec une lunette en titane robuste et un verre saphir résistant aux rayures. L’écran AMOLED de 1,4 pouce est lumineux et permanent, assurant une excellente lisibilité en plein soleil comme dans des conditions plus sombres.

Malgré ses fonctions avancées, cette montre connectée offre également une autonomie notable : jusqu’à 15 jours en mode montre connectée, ce qui en fait un compagnon fiable pour les sorties prolongées sans recharge fréquente.

Fonctions nautiques dédiées et contrôle des systèmes marins

La gamme du constructeur s’agrandit avec des outils adaptés à la vie en mer. Outre les fonctions de navigation classique, la quatix 8 Pro propose :

Commandes vocales pour traceur de cartes , pour interagir sans toucher l’écran.

Contrôle à distance des systèmes de divertissement et d’éclairage , compatible avec des équipements marins connectés.

Gestion des moteurs électriques Force®, ce qui permet de piloter les moteurs directement depuis la montre.

Cette intégration de fonctions avancées rend la montre utile non seulement pour les plaisanciers, mais aussi pour les navigateurs exigeants, les pêcheurs sportifs, les amateurs de voile ou les navigateurs en eaux lointaines.

Suivi santé et activités sportives

La quatix 8 Pro ne se limite pas aux fonctions marines. La montre inclut une surveillance complète de la santé et du bien‑être 24 h/24, 7 j/7, avec des outils tels que :

Fréquence cardiaque

Suivi du sommeil

Mesure du stress

Oxymètre de pouls

Elle propose également la prise en charge de plus de 100 activités sportives, allant du wakeboard au ski nautique, en passant par des entraînements terrestres comme la course, le vélo ou la musculation. Cela renforce sa pertinence pour les utilisateurs actifs qui souhaitent une montre polyvalente pour toutes leurs sorties.

Connectivité et fonctions quotidiennes

Au‑delà de la mer, la quatix 8 Pro couvre tous les besoins d’une montre connectée moderne. Grâce à la connectivité cellulaire, l’utilisateur bénéficie de :

Appels vocaux au poignet

Messages vocaux

Notifications de smartphone

Partage de position en temps réel

Elle inclut aussi des fonctionnalités pratiques comme Garmin Pay™ pour les paiements sans contact et une grande variété de cadrans et widgets personnalisables depuis l’application mobile Garmin Connect.

Disponibilité et prix

La Garmin quatix 8 Pro sera disponible à partir du 16 janvier 2026 sur le site officiel de Garmin. Elle est proposée au prix de vente conseillé de 1 299,99 €. Cette position tarifaire la place dans le segment haut de gamme des montres connectées nautiques, justifiée par son ensemble de fonctions avancées, sa robustesse et sa connectivité sans compromis.

Un engagement fort envers les passionnés de nautisme

Conçus par des passionnés pour des passionnés, les produits Garmin continuent de répondre aux attentes des pêcheurs, navigateurs et amateurs de sports nautiques du monde entier. La marque s’engage à développer des produits électroniques marins qui allient innovation, qualité et facilité d’utilisation.

Pour la onzième année consécutive, Garmin a été nommé Fabricant de l’année par la NMEA (National Marine Electronics Association), ce qui témoigne de son leadership dans le domaine des technologies marines.

Récapitulatif technique

Écran : AMOLED 1,4’’

Boîtier : 47 mm, lunette titane

Verre : Saphir résistant aux rayures

Technologie : inReach® intégré (satellite + cellulaire)

Connectivité : appels vocaux, messagerie, LiveTrack

Mode : Bateau amélioré

Autonomie : Jusqu’à 15 jours (mode montre)

Fonctions sport : >100 profils d’activités

Surveillance santé : FC, sommeil, stress, oxymètre

Compatibilité : Garmin Pay™ et Garmin Connect

