M30 AQUILA PRO AI AX3000 : D-Link élargit sa gamme Wi-Fi 6 avec un routeur Mesh intelligent

Le M30 AQUILA PRO AI AX3000 marque l’arrivée d’un nouveau routeur Wi-Fi 6 à couverture maillée, offrant une solution optimisée pour des connexions sans fil rapides et fiables.

D-Link élargit son offre avec le M30 AQUILA PRO AI, un routeur Wi-Fi 6 développé pour répondre aux besoins croissants des foyers connectés. Connu pour sa fiabilité, D-Link continue de renforcer son portefeuille de solutions réseau.

Caractéristiques innovantes du M30 AQUILA PRO AI

La marque enrichit sa gamme avec le M30 AQUILA PRO AI AX3000, un routeur qui se distingue par sa capacité à créer un réseau maillé intelligent. Doté de la technologie Wi-Fi 6, il offre des vitesses maximales de 2403 Mbit/s sur la bande 5 GHz et 574 Mbit/s sur la bande 2,4 GHz. Le système propose une couverture Wi-Fi sphérique grâce à ses antennes internes, assurant une portée étendue et uniforme, permettant ainsi d’éliminer les zones mortes.

Le M30 est également équipé d’une optimisation par l’IA, qui réduit l’encombrement des fréquences et priorise les flux de données. Ainsi, chaque appareil connecté bénéficie d’une qualité de connexion optimale. D-Link a conçu le M30 pour un usage simple, offrant une configuration intuitive via une application mobile dédiée, complétée par une commande vocale compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Un Wi-Fi Mesh adapté à tous les besoins

La gamme du constructeur s’agrandit avec un routeur capable de se transformer en point d’accès Wi-Fi maillé, permettant de couvrir des zones jusqu’à 650 m² en ajoutant d’autres routeurs de la même gamme. Le M30 est conçu pour répondre aux besoins de streaming HD, de gaming et de connexions simultanées sur de multiples appareils. Le système MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output) et la technologie OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) garantissent une connexion stable pour chaque utilisateur.

Ce routeur est également équipé de la sécurité WPA3, offrant une protection renforcée pour le réseau domestique. D-Link prévoit une facilité de gestion et d’optimisation grâce à l’assistant IA, capable de surveiller et d’ajuster en continu les performances du réseau en fonction de l’utilisation.

Performance et écologie : une conception à double objectif

Avec le M30 AQUILA PRO AI, la marque diversifie ses collections tout en prônant la durabilité. Le design incurvé de ce routeur, qui lui confère une couverture omnidirectionnelle, est partiellement fabriqué à partir de matériaux recyclés. En outre, la technologie Target Wake Time (TWT) présente dans ce routeur permet d’économiser l’énergie des appareils connectés, contribuant ainsi à une meilleure autonomie de batterie.

Le routeur est également doté d’un backhaul Ethernet Gigabit, garantissant des connexions filaires ultra-rapides pour les appareils qui nécessitent une bande passante élevée, comme les consoles de jeu ou les téléviseurs intelligents. En intégrant ce routeur dans un environnement domestique, D-Link souhaite non seulement répondre aux besoins actuels en termes de performances, mais aussi anticiper les futurs défis en matière de connectivité.

Disponibilité et prix du M30 AQUILA PRO AI

Le M30 AQUILA PRO AI AX3000 est déjà disponible sur le marché, mais le prix de vente n’a pas été spécifié par D-Link pour l’instant. Les utilisateurs peuvent se le procurer via les partenaires D-Link présents sur leur site officiel.

Récapitulatif technique

Wi-Fi 6 AX3000 bibande : jusqu’à 2403 Mbit/s (5 GHz), 574 Mbit/s (2,4 GHz)

bibande : jusqu’à (5 GHz), (2,4 GHz) Technologie Mesh à couverture sphérique

à couverture sphérique Optimisation par IA pour gestion automatique des canaux

pour gestion automatique des canaux MU-MIMO et OFDMA pour répartition efficace de la bande passante

et pour répartition efficace de la bande passante Sécurité WPA3

Commande vocale avec Google Assistant et Amazon Alexa

avec Google Assistant et Amazon Alexa Backhaul Ethernet Gigabit pour connexions filaires

pour connexions filaires Target Wake Time (TWT) pour réduction de la consommation d’énergie

pour réduction de la consommation d’énergie Conception écologique avec des matériaux recyclés

