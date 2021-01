DWA-X1850, offre le Wi-Fi 6 à votre PC !

DWA-X1850 est la nouvelle solution proposée par D-Link pour vous permettre de passer votre PC au Wi-Fi 6, si celui-ci n’en est pas équipé. Une clé USB Wi-Fi pour passer à la vitesse supérieure.

Après avoir dévoilé il y a quelques jours sa nouvelle solution Mesh WiFi avec son D-Link AI M32, la marque propose également à ceux qui ne sont pas équipés de passer leur PC au Wi-Fi 6. Alors, oui, le Wi-Fi 6 devient de plus en plus présent dans notre quotidien et désormais, tous les routeurs qui sortent en sont équipés.

En effet, la migration vers la dernière norme du Wi-Fi a bel et bien commencé auprès des constructeurs de routeurs Wi-Fi grand public. Ainsi, on vous rappelle les sorties des D-Link DIR-X5460, Nighthawk AX6 6-Stream AX5400.

DWA-X1850 la solution simple pour passer au Wi-Fi 6.

Mais on vous rassure, si vous souhaitez équiper votre PC en Wi-Fi 6, pas besoin de devoir investir dans u nouveau PC. Effectivement, D-Link apporte une solution aussi simple qu’efficace que nous avons tendance à oublier.

Cette nouvelle solution, c’est la DWA-X1850. Derrière cette référence qui ne vous dira pas grand-chose se cache en fait une clé USB qui intègre une puce Wi-Fi 6.Ainsi cette clé supporte l’USB 3.0. Elle est équipé d’une solution AX1800 double bande capable d’atteindre un débit cumulé de 1800 Mbps.

À savoir 600 Mbps (2.4 GHz) / 1200 Mbps (5 GHz). Pour ce qui est de la sécurité, elle est compatible avec le WPA3 et ses versions antérieures. Elle supporte les technologies OFDMA et MU-MIMO.

Bien évidemment elle est totalement compatible avec les routeurs Wi-Fi de la marque ainsi que tout autre routeur intégrant du Wi-Fi 6.

Installation aisée sur Windows.

Comme pour tout périphérique qui doit être connecté à un ordinateur, la clé est compatible avec les Windows 7 à 10. D-Link souligne d’ailleurs que la clé est auto installable. Aucune installation de pilotes particuliers n’est nécessaire. Il suffit de la connecter à votre PC pour que votre Windows la détecte et installe les pilotes pour la faire fonctionner.