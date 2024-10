MultiNode LAN CPL : Devolo introduit une nouvelle solution de gestion réseau

L’arrivée de la solution MultiNode LAN CPL de Devolo permet aux entreprises et installations complexes de faciliter la gestion de bornes de recharge grâce à une communication fiable sur câble électrique. Cette technologie répond aux besoins croissants en matière de mobilité électrique et d’optimisation des infrastructures de recharge, en apportant une solution pratique et économique.

Devolo, un acteur de référence dans le domaine des réseaux électriques intelligents, élargit son offre de produits avec cette solution adaptée aux besoins actuels des infrastructures de recharge. Avec une expertise solide dans la technologie CPL, la marque continue de proposer des innovations visant à améliorer la connectivité et la performance des réseaux électriques, en particulier dans le contexte de la transition énergétique.

MultiNode LAN CPL, Solution évolutive pour l’infrastructure de recharge

Le MultiNode LAN CPL repose sur la technologie CPL (Courants Porteurs en Ligne) qui permet d’utiliser les câbles électriques pour transmettre des données. Cette solution se distingue par son scalabilité : elle s’adapte aux petits comme aux grands projets. En effet, il est possible d’intégrer jusqu’à 100 nœuds de réseau CPL, permettant aux bornes de recharge de communiquer entre elles sans nécessiter de câblage supplémentaire.

Cette approche permet une croissance à la demande, en ajoutant simplement de nouvelles bornes. De plus, le système peut être facilement intégré dans des installations existantes, offrant ainsi une flexibilité maximale pour les gestionnaires d’infrastructures.

Le MultiNode LAN CPL permet non seulement une communication fluide entre les bornes de recharge, mais aussi une gestion optimisée de la puissance électrique disponible. Grâce à cette technologie, les infrastructures peuvent être adaptées en fonction de la demande de recharge, offrant une meilleure répartition de l’énergie et évitant les surcharges du réseau.

Cette solution est particulièrement utile pour les gestionnaires de parcs de véhicules électriques qui cherchent à maximiser l’efficacité de leur infrastructure.

Gestion réseau simplifiée

Devolo a conçu son MultiNode LAN CPL pour une installation et une gestion réseau simplifiées. Grâce au MultiNode Manager, il est possible de configurer et de surveiller à distance l’état du réseau en quelques minutes. Ce gestionnaire centralisé permet de mettre à jour les firmwares des appareils et de visualiser l’état de la topologie du réseau, facilitant ainsi son expansion future.

Cette gestion centralisée permet également de réduire les coûts de maintenance, car les interventions physiques sur site sont minimisées grâce aux mises à jour à distance et à la surveillance proactive.

Le MultiNode Manager offre une interface conviviale permettant aux administrateurs de contrôler chaque nœud du réseau. Les utilisateurs peuvent ainsi obtenir des informations détaillées sur les performances de chaque borne, surveiller les paramètres de connexion, et anticiper d’éventuels problèmes avant qu’ils ne perturbent le service.

Cette capacité à superviser l’ensemble de l’infrastructure en temps réel est un atout majeur pour garantir la disponibilité et la fiabilité du réseau.

Adaptabilité et sécurité

L’un des principaux avantages de la technologie CPL est sa capacité à traverser les murs épais, ce qui la rend particulièrement adaptée pour des infrastructures complexes comme les parkings souterrains ou les bâtiments à structure dense. Cette capacité permet une couverture étendue du réseau sans avoir à installer de nouveaux câbles, réduisant ainsi les coûts d’installation.

De plus, le réseau est sécurisé grâce au cryptage AES-128 intégré, garantissant une protection contre les intrusions et les attaques de type deauth. Cette sécurité est essentielle pour garantir la confidentialité et l’intégrité des données transmises, notamment dans des environnements critiques où la fiabilité des communications est primordiale.

En plus du cryptage AES-128, Devolo a intégré des mécanismes de contrôle d’accès avancés pour assurer que seuls les dispositifs autorisés peuvent se connecter au réseau. Ces fonctionnalités de sécurité ajoutées renforcent la robustesse de la solution, faisant du MultiNode LAN CPL un choix idéal pour les applications industrielles et commerciales nécessitant un haut niveau de fiabilité et de protection des données.

L’adaptabilité de cette solution permet également de répondre aux évolutions futures des besoins en matière de connectivité, avec la possibilité d’ajouter de nouvelles fonctionnalités via des mises à jour logicielles.

Disponibilité et prix

Le Devolo MultiNode LAN CPL est actuellement disponible au prix de 229,90 €, avec une livraison estimée sous 2 à 4 jours. Il est accompagné d’un manuel d’installation et bénéficie d’une garantie constructeur.

Récapitulatif technique

Type de connexion : CPL (Courants Porteurs en Ligne)

: CPL (Courants Porteurs en Ligne) Nombre de nœuds pris en charge : jusqu’à 100

: jusqu’à 100 Cryptage : AES-128

: AES-128 Interface réseau : Ethernet

: Ethernet Gestion : MultiNode Manager (surveillance et mise à jour à distance)

: MultiNode Manager (surveillance et mise à jour à distance) Adaptabilité : Convient aux infrastructures complexes, y compris les parkings souterrains

: Convient aux infrastructures complexes, y compris les parkings souterrains Scalabilité : Expansion sans câblage supplémentaire, croissance à la demande

: Expansion sans câblage supplémentaire, croissance à la demande Sécurité supplémentaire : Mécanismes de contrôle d’accès avancés

: Mécanismes de contrôle d’accès avancés Installation : Simple et rapide, intégration dans des infrastructures existantes

