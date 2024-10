HomeCam Indoor 2,5K d’Avidsen : une surveillance intelligente pour votre intérieur

Avidsen élargit sa gamme de caméras de sécurité connectées avec l’arrivée de la HomeCam Indoor 2,5K, une solution innovante pour surveiller son domicile avec discrétion et efficacité. Cette caméra offre une solution simple et abordable pour ceux qui recherchent une surveillance intérieure de qualité sans compromis.

Grâce à sa haute résolution et à ses fonctionnalités avancées, elle répond aux besoins des utilisateurs soucieux de protéger leur maison tout en maintenant un niveau de confort et de praticité élevé.

Avidsen, spécialiste français de la domotique depuis plus de 25 ans, continue de développer son assortiment d’équipements connectés destinés à améliorer la sécurité et le confort des foyers. La marque étoffe ainsi son offre avec des produits qui répondent aux attentes de ses clients, tout en proposant des technologies de pointe accessibles à tous.

Grâce à son expertise, Avidsen a su se positionner comme un acteur majeur dans le domaine de la maison connectée, offrant des solutions toujours plus innovantes et efficaces.

HomeCam Indoor 2,5K, Surveillance intérieure discrète et ultra-haute définition

Avec sa nouvelle HomeCam Indoor 2,5K, Avidsen enrichit sa gamme de caméras intérieures en proposant un dispositif à la fois discret et performant. La caméra dispose d’une rotation motorisée à 360°, offrant une couverture à 355° à l’horizontale et 155° à la verticale, garantissant une vue complète de l’intérieur.

A relire : Avidsen HomeCamBattery, surveiller votre maison ! Avec cette nouvelle Avidsen HomeCamBattery, le spécialiste des solutions domotique Avidsen propose une nouvelle caméra pour surveiller votre maison. Une caméra extérieure qui n’a besoin d’aucun câble d’alimentation.

Grâce à cette capacité de rotation, aucun recoin ne peut échapper à la surveillance, offrant une tranquillité d’esprit accrue aux utilisateurs. Dotée d’une résolution 2,5K ultra-haute définition, elle permet de capturer des vidéos claires et détaillées, de jour comme de nuit, grâce à sa vision nocturne infrarouge avec une portée de 10 mètres.

Cette vision nocturne permet de maintenir une surveillance continue, même dans des conditions de faible luminosité, assurant ainsi une sécurité ininterrompue. La fonction d’autotracking assure le suivi de chaque mouvement, offrant ainsi une surveillance optimale de l’ensemble du domicile, sans que l’utilisateur ait besoin d’intervenir manuellement.

La HomeCam Indoor 2,5K est également équipée d’un microphone et d’un haut-parleur intégrés, permettant une communication bidirectionnelle. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour dialoguer avec les membres de la famille ou même pour dissuader des intrus.

De plus, la caméra peut être programmée pour activer certaines fonctionnalités à des horaires précis, ce qui la rend encore plus flexible et adaptée aux différents besoins du foyer. Avec une conception élégante et compacte, elle s’intègre harmonieusement dans tous les types d’intérieurs sans attirer l’attention.

Une intégration simplifiée dans la maison connectée

Avidsen étoffe son catalogue avec une caméra qui s’intègre parfaitement à une maison connectée. La HomeCam Indoor 2,5K est contrôlée via l’application AvidsenHome, permettant une gestion intuitive de la sécurité du domicile. Grâce à cette application, les utilisateurs peuvent accéder aux images en direct, modifier les paramètres de la caméra, et recevoir des notifications instantanées en cas de détection de mouvement.

L’utilisateur peut activer le mode privé lorsque la surveillance n’est pas nécessaire, garantissant une discrétion totale. Ce mode est particulièrement apprécié pour préserver la vie privée des occupants lorsque la caméra n’est pas en service.

Compatible avec Alexa et Google Assistant, cette caméra s’intégrera aisément dans l’écosystème domotique, offrant un contrôle vocal pratique et facilitant l’utilisation au quotidien. Cette compatibilité permet également de visualiser les images sur des écrans intelligents, rendant l’expérience utilisateur encore plus fluide et intuitive.

Fonctions intelligentes et notifications en temps réel

Avidsen développe son assortiment avec la HomeCam Indoor 2,5K, une caméra qui offre une surveillance intelligente et automatisée. Grâces à ses fonctions avancées, elle détecte les mouvements et déclenche des alertes instantanées pour assurer une réactivité maximale.

Grâce à la connectivité avec l’application AvidsenHome, les utilisateurs reçoivent des notifications en temps réel sur leur smartphone, leur permettant de visionner les images en direct ou en différé, même à distance. Cela garantit que chaque événement est enregistré et que les utilisateurs peuvent y accéder à tout moment, offrant une flexibilité totale dans la gestion de la sécurité de leur domicile.

Les vidéos peuvent être enregistrées sur une carte microSD (non incluse), offrant ainsi une sauvegarde des événements à tout moment. Ce type de stockage local est particulièrement apprécié par ceux qui souhaitent conserver le contrôle de leurs données sans utiliser de services de cloud.

En outre, la caméra peut être intégrée à des scénarios de maison connectée avec d’autres équipements Avidsen, tels que des ampoules connectées ou des volets roulants motorisés. Cela permet de créer des automatismes, par exemple allumer une lumière lorsque la caméra détecte un mouvement, augmentant ainsi la sécurité et la praticité de la maison connectée.

Les possibilités d’intégration sont multiples, et la HomeCam Indoor 2,5K devient un véritable allié pour ceux qui cherchent à optimiser la gestion de leur domicile.

Prix et disponibilité

La HomeCam Indoor 2,5K est désormais disponible au prix de 39,90 euros TTC chez les revendeurs habituels.

Récapitulatif technique

Résolution : 2,5K ultra-haute définition

: 2,5K ultra-haute définition Vision nocturne infrarouge : portée de 10 mètres

: portée de 10 mètres Rotation motorisée : couverture à 355° (horizontale) et 155° (verticale)

: couverture à 355° (horizontale) et 155° (verticale) Mode privé : activable via l’application AvidsenHome

: activable via l’application AvidsenHome Autotracking : suivi des mouvements détectés

: suivi des mouvements détectés Application AvidsenHome : notifications en temps réel, visionnage en direct ou en différé

: notifications en temps réel, visionnage en direct ou en différé Compatibilité : Alexa et Google Assistant

: Alexa et Google Assistant Stockage : carte microSD (non fournie)

: carte microSD (non fournie) Communication bidirectionnelle : microphone et haut-parleur intégrés

: microphone et haut-parleur intégrés Intégration domotique : scénarios personnalisés avec d’autres équipements Avidsen

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.