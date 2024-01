Oppo Reno 11 et Oppo Reno 11 Pro : Sortie internationale le 11 janvier 2024 ?

Les nouveaux Oppo Reno 11 et Oppo Reno 11 Pro, le dernier smartphone de la marque Oppo, sont sur le point d’être commercialisés. Composée de deux variantes – le Reno11 standard et le Reno11 Pro haut de gamme – cette série promet des performances exceptionnelles et une technologie de pointe.

Oppo est devenu désormais un des acteurs majeurs dans le segment du smartphone. Au point que la marque se hisse désormais dans le top 5 des constructeurs mondiaux. Oppo propose plusieurs gammes de smartphones allant de l’entrée de gamme au haut de gamme en passant par du milieu de gamme. C’est dans cette dernière catégorie que s’installe sa gamme « Reno ».

Performance et Puissance du Reno11 Pro

Le Reno11 Pro est équipé du processeur MediaTek Dimensity 8200 de classe 4nm. Ce processeur comprend un cœur Arm Cortex-A78 à 3.1GHz, trois cœurs Arm Cortex-A78 à 3.0GHz pour les performances, et quatre cœurs Arm Cortex-A55 à 2.0GHz. Cette combinaison devrait assurer une expérience utilisateur fluide et rapide, idéale pour le multitâche et les jeux exigeants.

Le Reno11 Pro est équipé d’une batterie de 4,600mAh, compatible avec la technologie de chargement rapide 80W SuperVOOC, permettant une charge complète en seulement 28 minutes.

A relire : Test : Oppo Reno 10 5G Pro La société Oppo, nous propose de tester son dernier smartphone milieu de gamme le Oppo Reno 10 5G Pro. Ce modèle était vraiment très attendu du grand public, voyons ensemble tout ce…

Technologie de Caméra Avancée

Intégrant la technologie Imagiq 785, le Reno11 Pro offre un ISP HDR 14 bits. Cette caractéristique permet de capturer des vidéos HDR d’une qualité réaliste, avec un accent particulier sur la précision des couleurs et des détails.

HyperEngine 6.0 et Synchronisation Intelligente de l’Affichage

Le processeur MediaTek prend également en charge les technologies HyperEngine 6.0 et Intelligent Display Sync 2.0. Ces technologies garantissent une expérience de jeu sans latence, avec des fréquences d’images élevées et une adaptation dynamique du taux de rafraîchissement de l’écran (60, 90, et 120Hz) en fonction des besoins du jeu.

Le Reno11 : Puissance et Efficacité Équilibrées

Le Reno11 intègre le chipset MediaTek Dimensity 7050, doté de deux cœurs Arm Cortex-A78 à 2.6GHz et de cœurs Arm Cortex-A55 à 2.0GHz. Ce chipset est optimisé pour une réactivité rapide des applications et une expérience de jeu fluide, soutenue par le GPU Arm Mali-G68.

Le Reno11 dispose d’une batterie plus grande de 5,000mAh, supportant la technologie de chargement 67W SuperVOOC, capable de charger complètement l’appareil en moins de 45 minutes.

Technologie BHE pour une Durée de Vie Prolongée

Les deux appareils sont équipés de la technologie Battery Health Engine (BHE), qui optimise la durée de vie de la batterie et garantit une utilisation durable sur plusieurs années.

Pour la photo, une Caméra Arrière Polyvalente.

À l’arrière, un autre capteur de 32MP IMX709 est accompagné d’un objectif téléphoto 2X et d’une caméra ultra grand-angle de 8MP avec un capteur Sony IMX355 de 1/4 pouce. Cette configuration permet de capturer des images claires et vives, même dans des conditions de faible éclairage.

La série Reno11 supporte plusieurs modes de caméra, dont le mode Nuit, Panorama, Ralenti, Vidéo Dual-view et Scanner de Texte. Les caméras avant et arrière supportent des vidéos 4K à 30fps, avec un mode ultra-stable pour les vidéos 1080p à 60fps.

Capteur Avant de 32MP IMX709 RGBW

Les deux modèles sont équipés d’un capteur frontal de 32MP IMX709 RGBW (Rouge, Vert, Bleu, Blanc), développé en collaboration avec Sony. Ce capteur promet des portraits de haute qualité, même dans des conditions de faible luminosité.

Prix et Disponibilité.

Disponible en divers coloris, les Reno11 et Reno11 Pro seront commercialisé aux alentours des 350€ et 450€.