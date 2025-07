Prime Day : La Razer Viper V3 Pro, la souris gaming sans fil à 152€.

Le Prime Day est souvent l’occasion de faire de bonnes affaires. Cette année, c’est la Razer Viper V3 Pro qui se retrouve sous les projecteurs. Habituellement proposée autour de 159 €, elle passe à 152 € pour les membres Amazon Prime. Mais qu’a-t-elle de si spécial, cette souris pour gamer ?

Razer, une marque qui parle aux joueurs

Si tu joues un peu sur PC, tu connais sûrement Razer. Cette marque est partout dans l’univers du gaming : claviers, casques, tapis de souris… et bien sûr, souris. Depuis des années, elle équipe les joueurs pros comme les passionnés. Et avec la Viper V3 Pro, elle pousse encore plus loin les performances pour ceux qui cherchent à avoir une vraie précision dans les jeux rapides.

Une souris taillée pour les joueurs sérieux

Un capteur ultra précis

Derrière son look sobre, la Viper V3 Pro cache un capteur optique qui monte jusqu’à 35 000 DPI. En clair, c’est super précis. Tu peux faire des mouvements ultra rapides sans que le curseur parte dans tous les sens.

HyperPolling : une réactivité au top

La souris peut atteindre une fréquence de communication de 8 000 Hz. Ça signifie que l’ordi reçoit les infos de la souris 8 000 fois par seconde. C’est bien au‑delà de la norme, mais utile si tu veux chaque milliseconde de réactivité dans tes jeux, surtout en compétition.

Un poids plume

Avec ses 54 grammes, elle fait partie des souris les plus légères du marché. C’est agréable pour les longues sessions de jeu : pas de fatigue, moins de tension dans le poignet.

Une bonne autonomie

Tout dépend du mode utilisé, mais tu peux tenir jusqu’à 95 heures en usage classique. Si tu actives le mode 8 000 Hz, ça tombe à 17 heures, donc à réserver aux moments où tu veux le top de la réactivité.

Confortable pour tous

Sa forme est ambidextre, un peu plus arrondie que la version précédente. Elle est pensée pour les mains moyennes à grandes, et pour ceux qui tiennent leur souris en « claw grip » ou « palm grip ».

Ce qu’en disent les joueurs

Sur les forums spécialisés et les sites de tests, la Razer Viper V3 Pro est souvent saluée pour :

Son extrême légèreté

Son capteur très fiable

Son design sobre mais efficace

Sa réactivité sans fil digne du filaire

Certains reprochent quand même l’absence de connexion Bluetooth, ou une autonomie un peu courte en mode performance maximale.

Si tu joues régulièrement à des jeux comme Valorant, CS:GO ou Fortnite, c’est un vrai plus. Pour les usages plus classiques ou occasionnels, elle reste agréable à utiliser.

Récapitulatif technique

Capteur : jusqu’à 35 000 DPI

Poids : 54 g

Réactivité : jusqu’à 8 000 Hz

Autonomie : entre 17 h et 95 h selon l’usage

Connectivité : sans fil 2,4 GHz, port USB‑C

Forme : ambidextre, prise en main palm/claw

Couleurs : noir, blanc, versions spéciales

