TP-Link XGB810v, un modem-routeur dédié à la fibre et avec du WiFi 7 à 19Gbit/s.

Avec son tout nouveau modem-routeur TP-Link XGB810v, la marque entend proposer à tous les clients des FAI équipés de la fibre chez eux une solution pour exploiter pleinement les débits que pourrait leur proposer la fibre.

La connexion internet est arrivée dans les foyers massivement voilà plus ou moins 20 ans. Tout d’abord, avec de l’ADSL puis du VDSL et enfin de la fibre. En effet, on mettra de côté les années « galères » bien que sympa de l’époque du modem 56k ou des lignes RNIS ou être connecté à internet coutait cher (ah que de souvenirs pour les plus de 40 ans comme moi).

Mais le déploiement de la fibre file à une vitesse folle tout comme désormais les débits qui dépassent le gigabit/s. Dès lors, si les routeurs WiFi que nous avions étaient bridés par la connexion Internet, désormais c’est le contraire.

TP-Link XGB810v, prévu pour la fibre et aller vite.

Fort de ce constat, le constructeur grand public TP-Link dévoile une nouvelle solution qu’il pourra à la fois commercialisé auprès des opérateurs, mais aussi auprès des clients de ceux-ci qui voudraient faire fi de leur box.

Un nouveau modem-routeur qui côté ligne internet est en mesure de supporter grâce à son port XGS-PON une bande passante et un accès Internet par fibre symétrique de 10 Gbit/s. Il est également équipé d’un port WAN/LAN 10 Gbit/s, de 4 ports 2,5 Gbit/s et d’un port USB 3.0. En outre les 2 ports téléphoniques permettent une téléphonie de haute qualité avec diverses fonctionnalités d’appel.

A relire : TP-Link Tapo L530E, une ampoule connectée qui permet aux pirates de connaitre votre mot de passe WiFi. Les objets connectés offrent un confort moderne, mais peuvent aussi poser des problèmes de sécurité. L’ampoule connectée TP-Link Tapo L530E, bien que pratique, soulève des inquiétudes en termes de vulnérabilité. C’est en…

Du WiFi-7 OBLIGATOIRE !!!

Alors, évidemment, pour obtenir des débits tels pour la fibre coté LAN ou si vous préférez sur votre ordinateur ou votre smartphone en Wi-Fi, il faut du lourd. À cet effet, la marque intègre de WiFi 7 tri bande allant jusqu’à 19 Gbit/s réparti sur trois bandes, alimenté par la plateforme de passerelle 10G de Qualcomm. Bien sûr, ce nouveau venu exploite aussi le MU-MIMO, l’OFDMA et la technologie de formation de faisceau. Il est également compatible avec la norme EasyMesh pour un WiFi maillé. Le XGB810v est également équipé de 8 antennes internes positionnées optimales pour une couverture omnidirectionnelle avec un gain élevé.

TP-Link nous annonce aussi que :

« Le TP-Link XGB810v est doté de la gestion Cloud TAUC et des protocoles TR-069/TR-369. TAUC intègre les protocoles TR-069/TR-369, TR-181 Multi-AP pour la topologie EasyMesh et les éléments de données avancés, ainsi que des diagnostics WiFi avancés. Il offre également des services API sur mesure et une application mobile personnalisée pour les utilisateurs finaux. Cette solution Cloud cohérente permet aux fournisseurs de services de mettre en œuvre un déploiement sans intervention et de gérer les services Internet et WiFi à distance, accessibles de n’importe où et à tout moment. ».

Vous l’aurez compris, TP-Link a mis tous les atouts de son côté sur ce nouveau TP-Link XGB810v.

Prix et Disponibilité.

Le TP-Link XGB810v sera disponible au deuxième trimestre 2024. La livraison réelle peut varier en fonction des besoins des clients et des plans de personnalisation.