Test : Bracelet Fitbit Charge 5.

La société Fitbit nous propose de tester le bracelet d’activité Fitbit Charge 5. Le bracelet d’activité avancé pour le sport et le bien-être à la pointe de la technologie. Voyons celui-ci en détail dans cet article…



Préambule.

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes se mettent au sport et la santé devient le centre d’intérêt principale. Fitbit a vu cette émergence du marché et en a profité pour s’y installer. Après sa version Fitbit Charge 4, la société sort son modèle Charge 5 avec des nouvelles technologies et le GPS embarqué.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Système d’exploitation : Fitbit OS

Compatibilité : iOS 13, Android 7.0

Autonomie : 7 jours

Résistance à l’eau : IP68 jusqu’à 50 mètres sous l’eau

Notifications : Appels, messages et réseaux sociaux

Capteurs : Accéléromètre 3 axes Moteur vibrant Détecteur de lumière ambiante Capteurs électriques polyvalents compatibles avec l’app ECG et l’app Scan AED Capteur de fréquence cardiaque optique Podomètre Capteur de température sur l’appareil Mesure le niveau de stress (EDA)

Bluetooth : 5.0

NFC

GPS intégré + GLONASS

Ecran: Amoled Tactile Zone d’affichage : diagonale de 26,43 mm Hauteur de l’écran : 21,93 mm Largeur de l’écran : 14,75 mm

Largeur boîtier de montre : 43 mm

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Fitbit Charge 5

Bracelet infini (Small et Large)

Câble de charge