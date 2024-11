JBL MA710 : Amplificateur AV 7.2 canaux pour une expérience home cinéma en 8K et connecté.

Le JBL MA710 est un amplificateur AV 7.2 canaux offrant une expérience audio et vidéo immersive avec la toute dernière technologie 8K, idéale pour les amateurs de home cinéma.

JBL est une marque bien connue pour la qualité de ses systèmes audio et ses solutions innovantes en matière de son et d’intégration audiovisuelle, offrant une large gamme de produits qui s’adaptent à divers besoins.

Performance audiovisuelle spectaculaire et design minimaliste

La marque étoffe son catalogue avec le JBL MA710, un amplificateur AV 7.2 canaux qui offre une qualité sonore exceptionnelle grâce à sa puissance et à son décodage Dolby Atmos et DTS. La technologie 8K permet une immersion totale, apportant un niveau de détail et de réalisme remarquable à votre expérience audiovisuelle.

Le design moderne et minimaliste assure une intégration intuitive et fluide avec des téléviseurs intelligents, des consoles de jeu et des dispositifs de streaming.

JBL MA710, Connectivité et compatibilité optimisées

Le JBL MA710 enrichit sa gamme avec une connectivité optimisée. Il dispose de 6 entrées HDMI et d’une sortie HDMI avec eARC, offrant ainsi une grande souplesse de connexion avec des appareils modernes. De plus, les fonctionnalités de jeu telles que VRR, ALLM, et HFR permettent une expérience fluide, avec des résolutions jusqu’à 4K à 120 Hz, idéale pour les passionnés de jeux vidéo.

Streaming sans fil et technologies embarquées

La marque élargit son offre de produits avec des options de streaming sans fil via Bluetooth, ainsi que des services intégrés tels qu’Apple Airplay 2 et Google Chromecast. L’ampli intègre également une entrée phono à aimant mobile, permettant de connecter un tourne-disque pour profiter de sa collection de vinyles avec une grande qualité sonore.

Contrôle et installation facilités

La configuration de l’appareil se veut intuitive, grâce à son affichage à l’écran via HDMI, permettant un accès facile aux paramètres du système. La bi-amplification des canaux avant et le traitement du signal numérique jusqu’à 24 bits / 192 kHz garantissent un rendu sonore fidèle et de haute qualité. Le MA710 propose aussi une pré-sortie pour une zone 2, permettant d’étendre l’expérience audio à un autre espace.

Récapitulatif technique

Canaux : 7.2

: 7.2 Puissance nominale à 8Ω : 110 W RMS (20 Hz – 20 kHz)

à 8Ω : 110 W RMS (20 Hz – 20 kHz) Puissance nominale à 4Ω : 160 W RMS (20 Hz – 20 kHz)

à 4Ω : 160 W RMS (20 Hz – 20 kHz) Connecteurs HDMI : 6 entrées, 1 sortie, eARC supporté

: 6 entrées, 1 sortie, eARC supporté Bluetooth : Version 5.3 avec AptX HD, AptX Adaptive

: Version 5.3 avec AptX HD, AptX Adaptive Streaming : Apple Airplay 2, Google Chromecast

: Apple Airplay 2, Google Chromecast Connectivité Wi-Fi : 2,4/5 GHz

: 2,4/5 GHz Dimensions (H x l x P) : 109,2 mm x 432,0 mm x 347,6 mm

(H x l x P) : 109,2 mm x 432,0 mm x 347,6 mm Poids : 6,3 kg

: 6,3 kg Consommation électrique : Max 500 W, en veille < 0,5 W

: Max 500 W, en veille < 0,5 W Accessoires inclus : Télécommande infrarouge, antennes Bluetooth et Wi-Fi, piles, câble d’alimentation

