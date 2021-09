FRITZ!Repeater 6000, Du Wi-Fi 6, du triple bande et du Mesh !

Avec son tout nouveau FRITZ!Repeater 6000, la marque AVM annonce l’arrivée d’un nouveau répéteur qui aura pour objectif de vous offrir le meilleur du possible en matière de Wi-Fi pour élargir le signal Wi-Fi de votre box.

AVM est une marque bien connue dans le monde des solutions réseau grand public. Un mastodonte en Allemagne qui depuis quelques années grappille des parts de marché sur la France, la Belgique et les autres pays.

La marque a surtout su séduire un public quelque peu plus geek et exigeant avec sa célèbre FritzBox véritable couteau suisse réseau. Cette fois la marque propose une nouvelle solution, mais pour étendre votre réseau.

FRITZ!Repeater 6000, le top du top en matière de Wi-Fi dans un répéteur.

On vous présente souvent des monstres en matière de routeurs Wi-Fi grand public et ce n’est pas près de s’arrêter pour les prochains mois (mais on vous garde la surprise au chaud). Mais il y a un autre produit que vous aimez bien aussi installé à la maison. Ce produit c’est le « répéteur ». Un nom qui d’un point de vue technique n’est pas vraiment celui qu’il devrait avoir.

Alors AVM sort un nouveau répéteur qui aura de quoi tenir la route et vous offrir une portée Wi-Fi digne des gros routeurs. De fait, le FRITZ!Repeater 6000 propose des spécificités musclées. Avec tout d’abord la présence du Wi-Fi 6, la dernière norme Wi-Fi.

Ensuite, sachez que ce répéteur propose une solution tri bande qui cumule jusqu’à 6000 Mbit/s (2 400 Mbit/s + 2 400 Mbit/s + 1 200 Mbit/s). De plus, il propose une solution 4×4 au niveau de ses antennes.

Enfin, pour être le plus complet possible, AVM souligne que son nouveau répéteur Wi-Fi FRITZ!Repeater 6000 est compatible avec les solutions « Wi-Fi Mesh intelligent » de manière à pouvoir venir l’intégrer dans un réseau existant et ne former qu’un seul réseau Wi-Fi existant avec ces équipements. Ainsi, que le support du Mesh Steering.

Pour terminer, sachez que le FRITZ!Repeater 6000 est équipé d’un port 2,5 Gbit/s et 1 Gbit/s. Enfin, niveau sécurité, ce modèle supporte la nouvelle norme de cryptage Wi-Fi WPA3. Enfin la marque souligne aussi que ce produit est compatible avec l’application FRITZ!App WLAN pour smartphone qui permet de trouver la localisation idéale dans votre maison.

Prix et Disponibilité.