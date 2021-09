Lenovo Go wireless charging kit, Recharger sans fil votre notebook.

Avec son nouveau Lenovo Go wireless charging kit, la marque Lenovo dévoile un concept pour le moins intéressant pour recharger sans fil son PC portable. Le tout en toute simplicité au travers d’un port USB-C.

Pas toujours évident quand on travaille avec un PC portable à la maison ou au bureau de devoir passer son temps à brancher/débrancher les câbles de la souris, l’imprimante, l’écran et autres. Alors souvent la solution c’est d’avoir une station de travail qui permettra de « clipser » l’ordinateur portable sans devoir s’occuper des câbles.

Avec l’arrivée du port USB-C, on trouve désormais des « hub multiports » qui sont en mesure de gérer tout cela. Lenovo va désormais encore plus loin en proposant une solution de charge sans fil pour ordinateur portable quelques la marque ou le modèle.

Lenovo Go wireless charging kit, un bureau, une prise de courant et un port USB !

Avec sa nouvelle solution, Lenovo propose un nouveau concept qui permet de charger n’importe quel ordinateur portable au format 13 ou 14 pouces de manière sans fil. Le principe est simple, il s’agit d’une sorte de connecteur qui se présente sous la forme d’une languette que vous venez fixer sur le dessous de votre ordinateur portable, et qui est doté d’un port USB-C que vous brancherez à votre ordinateur portable.

La deuxième partie du Lenovo Go wireless charging kit se compose d’une plaque rectangulaire type aluminium brossé que vous brancher sur une prise de courant. Ensuite il ne vous reste plus qu’à déposer l’ordinateur portable sur le support pour que celui-ci se mette à charger votre ordinateur portable.

Lenovo annonce que son Lenovo Go wireless charging kit est en mesure de fournir une puissance de charge de 65W max. 20V/3.25A. Par ailleurs, Lenovo confirme que sa solution de charge sans fil pour ordinateur portable est compatible avec n’importe quel ordinateur portable au format 13 pouces ou 14 pouces. Et ce quel que soit le système d’exploitation qu’il possède. En effet, le Lenovo Go wireless charging kit est compatible avec Windows, Mac OS, Linux.