eufyCam S3 Pro : la nouvelle caméra de sécurité à vision nocturne couleur, autonomie solaire et détection avancée

Eufy introduit la eufyCam S3 Pro, une caméra de sécurité dotée de la technologie MaxColor Vision™ pour une vision nocturne en couleurs. Ce nouvel appareil offre une solution de surveillance fiable, adaptée aussi bien pour le jour que pour la nuit.

Eufy, marque spécialisée dans les dispositifs de sécurité domestique et les systèmes de domotique, propose avec la eufyCam S3 Pro une caméra innovante combinant autonomie solaire, détection précise des mouvements et technologies avancées pour assurer une surveillance continue. Ce modèle est conçu pour offrir une sécurité améliorée sans compromis.

Vision nocturne en couleurs : la technologie MaxColor Vision

La eufyCam S3 Pro est équipée de la technologie MaxColor Vision™, qui permet une vision nocturne en couleurs même dans des conditions de faible luminosité. Elle utilise un capteur CMOS de 1/1,8 pouces, une ouverture de F1.0, et un processeur de signal d’image avec intelligence artificielle. Ces éléments permettent de capturer des images nettes et détaillées quelles que soient les conditions d’éclairage, offrant une sécurité en continu. La caméra est également dotée d’un projecteur adaptatif qui ajuste l’éclairage en temps réel pour optimiser la qualité de l’image tout en limitant la consommation d’énergie. Le projecteur s’active automatiquement lorsqu’un mouvement est détecté, améliorant la visibilité dans les zones sombres.

Détection radar et infrarouge pour une précision accrue

La eufyCam S3 Pro intègre un système de détection combinant radar et infrarouge passif (PIR). Cette combinaison permet de filtrer les mouvements naturels, tels que le passage d’insectes, la pluie, ou les effets du vent, afin de réduire les faux positifs. Le système repose sur un algorithme qui assure une précision de détection allant jusqu’à 99 %. La caméra peut également lire des plaques d’immatriculation à une distance de 12 mètres, offrant un niveau de détail utile pour surveiller les zones sensibles. De plus, les utilisateurs peuvent personnaliser les zones de détection, permettant de concentrer la surveillance sur des secteurs spécifiques de la propriété.

Une autonomie renforcée par la charge solaire SolarPlus 2.0

La eufyCam S3 Pro est équipée d’un panneau solaire utilisant la technologie SolarPlus 2.0, qui est 50 % plus efficace que les modèles précédents. Cela permet à la caméra de rester chargée à 100 % avec seulement une heure d’exposition à la lumière naturelle par jour. La batterie de 13 000 mAh garantit une autonomie sur une année complète, même en cas de faible ensoleillement. Pour une flexibilité accrue, un panneau solaire amovible est disponible pour ajouter une source de charge supplémentaire. Cette solution permet de positionner la caméra de manière optimale sans se soucier de la recharge fréquente, offrant une surveillance à long terme avec un entretien minimal.

Audio bidirectionnel et réduction du bruit

La eufyCam S3 Pro est équipée d’un système audio bidirectionnel avec réduction du bruit basée sur l’IA. Elle dispose de deux microphones qui captent la voix humaine jusqu’à une distance de 8 mètres. Ce système permet de communiquer avec les personnes présentes sur les lieux et de dissuader les intrus par des messages vocaux. Les utilisateurs peuvent également activer une sirène ou des messages d’avertissement en cas de détection de mouvement. La réduction du bruit basée sur l’IA assure des conversations claires, même dans des environnements bruyants. Les alertes sonores peuvent être personnalisées pour répondre à différents scénarios, tels que la détection d’un véhicule ou d’une personne sur la propriété.

Prix et disponibilité de la eufyCam S3 Pro

La eufyCam S3 Pro est disponible en précommande au prix de 649 € pour un ensemble comprenant deux caméras et la HomeBase S380. Cette offre inclut le stockage en local sans frais d’abonnement mensuel, conformément aux valeurs d’eufy visant à offrir des solutions de sécurité sans coûts supplémentaires. La HomeBase S380 permet également de bénéficier de la technologie AI BionicMind, qui améliore la détection faciale et corporelle. La possibilité d’extension de la capacité de stockage jusqu’à 16 To permet de conserver les enregistrements vidéo sur de longues périodes, offrant ainsi une solution de sécurité complète.

Récapitulatif technique

Vision nocturne en couleurs MaxColor Vision™

Capteur CMOS 1/1,8 pouces

Ouverture F1.0

Projecteur adaptatif

Détection radar et infrarouge passif (PIR)

et Précision de détection jusqu’à 99 %

Lecture de plaques d’immatriculation jusqu’à 12 mètres

Zones de détection personnalisables

Panneau solaire SolarPlus 2.0 (50 % plus efficace)

(50 % plus efficace) Batterie de 13 000 mAh avec autonomie de 365 jours

Panneau solaire amovible pour charge supplémentaire

Audio bidirectionnel avec réduction du bruit basée sur l’IA

avec réduction du bruit basée sur l’IA Double micro pour une portée jusqu’à 8 mètres

Sirène et messages vocaux personnalisables

Stockage en local sans abonnement mensuel

Compatible avec HomeBase S380 pour la détection faciale et corporelle AI BionicMind

Capacité de stockage extensible jusqu’à 16 To

