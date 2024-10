Test : Lenso Solar

Nous avons ici l’occasion de tester le Lenso Solar, un mini projecteur qui promet des caractéristiques impressionnantes tout en restant compact. Découvrons ensemble la valeur de ce Lenso Solar dans notre test ci-dessous.

Préambule.

Fondée en 2016 et portée par le succès du Moovy Bag, un sac à dos doté d’un système de chargement solaire, la société “oui smart” s’est diversifiée dans les systèmes de vidéoprotection portables.

Depuis 2021, Oui Smart est membre de la French Tech et est désormais présente dans 15 pays.

La gamme de Lenso s’étend sur plusieurs modèles mais ici nous allons tester le Lenso Solar, je vous invite a aller voir leur gamme complète sur leur site www.lenso.fr

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: 18.1 x 13.2 x 20.3 cm

18.1 x 13.2 x 20.3 cm Poids: 1,67Kg

1,67Kg Couleur: Gris sidéral

Gris sidéral Matériel: ABS, Aluminium

ABS, Aluminium OS: Android 9

Android 9 RAM / ROM: 1 GB + 8 GB

1 GB + 8 GB Batterie: Non

Non Lampe de projection: technologie LCD

technologie LCD Résolution: 1920*1080P

1920*1080P Lumens LEDs ANSI: 300 ANSI

300 ANSI Air de projection: 82 cm – 10.16 m

82 cm – 10.16 m Ratio de contraste: 1 000 : 1

1 000 : 1 Projection ratio: 1.25 : 1

1.25 : 1 Distance de projection: 1 à 4 m

1 à 4 m Focus: Automatique

Automatique Télécommande: Oui, infrarouge

Oui, infrarouge Bluetooth: Oui, 4.2

Oui, 4.2 WIFI: Oui, 2.4Ghz/5Ghz

Oui, 2.4Ghz/5Ghz Speaker: 2x 5W

2x 5W Format vidéo (USB): HEVC, H.265, MPEG-2, MPEG-4, H.264, VP8, VP9

HEVC, H.265, MPEG-2, MPEG-4, H.264, VP8, VP9 Format Audio (USB): MPEG1, Layer3, AC3, EAC3, AAC, HEAAC, WMA, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM

MPEG1, Layer3, AC3, EAC3, AAC, HEAAC, WMA, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM Format image (USB): JPG, PNG, BMP, etc.

JPG, PNG, BMP, etc. Connectiques: HDMI USB Casque

Support pour pied: Oui

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1x Lenso Solar

1x télécommande infrarouge

1x alimentation

1x câble HDMI

Installation / Configuration.

L’utilisation du système Android rend le Lenso Solar très facile à configurer, offrant la possibilité de se connecter à votre compte Google pour récupérer vos favoris et autres paramètres.

Un système de mise au point est intégré à la télécommande, cependant, des options de mise au point plus avancées sont disponibles dans les menus de configuration du Lenso Solar.

Étant donné que le système d’exploitation est Android, il est tout à fait possible d’installer des applications telles que YouTube, Netflix, Disney, etc., sur le Lenso Solar sans aucun souci.

Il est donc possible d’utiliser le Lenso Solar indépendamment ou bien en combinaison avec un ordinateur au lecteur via HDMI

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Lenso Solar

Toile de projection

Pixel 8 Pro

WIFI TP link DECO

Prise en main.

Le Lenso Solar semble être un appareil pratique pour ceux qui sont habitués à l’écosystème Android. Bien que la télécommande infrarouge puisse être un peu capricieuse, la facilité d’installation et l’accès rapide aux applications préférées compensent largement ce petit inconvénient. C’est un bon rappel de l’évolution constante de la technologie, où même les projecteurs deviennent des appareils intelligents et conviviaux.

Utilisation.

Le Lenso Solar est un projecteur portable et facilement transportable. Il y a deux critères importants pour l’utiliser dans les meilleures conditions :

Le premier est de bénéficier d’une toile de projection ou d’un mur blanc lisse, car contrairement à certains projecteurs testés, il ne compense pas la couleur du mur dans les options.

Le deuxième critère est d’avoir une pièce assez sombre, particulièrement pour regarder un film. Pour une projection de présentation, c’est moins essentiel, ce problème étant inhérent à tous les types de projecteurs, à l’exception des modèles laser haut de gamme.

Voici deux vidéos : l’une dans une pièce sombre et l’autre éclairée par une lumière indirecte.

Le son du Lenso Solar est correct mais il ne peut rivaliser avec la qualité d’un système audio de haute performance.

Le système audio a tendance à saturer à des volumes élevés, ce qui peut gâcher l’expérience d’écoute, par contre rien n’empêche de brancher une enceinte Bluetooth de meilleur qualité

Conclusion.

Le Lenso Solar offre un excellent rapport qualité prix, initialement lancé à 399€ et désormais proposé à 349€.

Il est évident que certains compromis sont nécessaires pour un tel prix; une luminosité de 300 lumens ANSI requiert une pièce assez obscure pour apprécier pleinement la qualité excellente de la vidéo dans ces conditions.

Le son est acceptable mais pas exceptionnel.

L’interface Android 9 est très réactive et l’installation des applications se fait sans problème. Le Lenso Solar offre une multitude de paramètres de gestion et la correction automatique du trapèze constitue un avantage considérable.

Le seul inconvénient est la télécommande qui parfois ne réagit pas, nous obligeant ainsi à appuyer deux fois, ce qui entraîne une sortie ou une entrée involontaire dans les menus.

En conclusion, le Lenso Solar est un vidéoprojecteur qui offre une large diagonale d’image et une qualité vidéo supérieure dans une pièce sombre. Il est cependant important de prendre en compte ses limitations sonores lors de l’achat du Lenso Solar.

Points Positifs Points Négatifs + Prix – Son + Android – télécommande capricieuse + Qualité vidéo 1080p

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 16/20 Fonctions : 17/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 18/20 Note finale : 17,4/20

Galerie Photo :

Photos du produit :

Photos de configuration :