Bon plan : 20€ seulement pour la vidéo de surveillance Blink Mini 2.

La gamme de caméras de surveillance d’Amazon s’enrichit avec l’arrivée de la Blink Mini 2, une caméra connectée compacte conçue pour sécuriser efficacement votre domicile.

Prix conseillé : 34,99 EUR –40%

Prix : 20,99 EUR

Acheter sur Amazon

Amazon, géant du commerce en ligne, continue d’innover dans le domaine de la sécurité domestique avec sa marque Blink, proposant des solutions accessibles et performantes pour les particuliers.

Design compact et installation simplifiée

La Blink Mini 2 arbore un design épuré et discret, mesurant seulement 5,1 cm de côté pour une profondeur de 4 cm, ce qui facilite son intégration dans n’importe quel intérieur. Son installation est rapide : il suffit de la brancher sur une prise électrique et de la connecter au réseau Wi-Fi via l’application Blink Home Monitor. Cette simplicité d’installation permet une mise en service immédiate, sans nécessiter de compétences techniques particulières.

Qualité d’image en haute définition

Équipée d’un capteur vidéo capable de filmer en 1080p HD, la Blink Mini 2 offre des images claires et détaillées, essentielles pour identifier avec précision les événements capturés. De plus, son champ de vision diagonal de 143 degrés permet de couvrir une large zone, réduisant ainsi les angles morts potentiels dans votre espace de surveillance.

Vision nocturne en couleur avec projecteur intégré

Une des innovations majeures de cette caméra est sa capacité à fournir une vision nocturne en couleur, rendue possible grâce à son projecteur LED intégré. Cette fonctionnalité améliore la visibilité dans des conditions de faible luminosité, offrant des images plus détaillées et réalistes comparées aux visions nocturnes en noir et blanc traditionnelles.

Détection de mouvement et notifications en temps réel

La Blink Mini 2 est dotée d’un système avancé de détection de mouvement, capable d’envoyer des alertes instantanées sur votre smartphone via l’application dédiée. Cette réactivité permet de surveiller efficacement votre domicile et d’intervenir rapidement en cas d’activité suspecte. De plus, la caméra offre la possibilité de définir des zones d’activité personnalisées, afin de concentrer la surveillance sur des zones spécifiques et réduire les fausses alertes.

Audio bidirectionnel pour une interaction à distance

Grâce à sa fonctionnalité audio bidirectionnelle, la Blink Mini 2 permet non seulement d’entendre ce qui se passe dans la zone surveillée, mais également de communiquer à distance via le haut-parleur intégré. Cette caractéristique est particulièrement utile pour interagir avec des membres de la famille, des visiteurs ou même des animaux domestiques, renforçant ainsi le contrôle et la communication au sein de votre domicile.

Intégration avec l’écosystème Alexa

En tant que produit Amazon, la Blink Mini 2 s’intègre parfaitement avec l’assistant vocal Alexa. Cette compatibilité permet de contrôler la caméra par commande vocale, de diffuser le flux vidéo en direct sur des appareils compatibles tels que l’Echo Show, et d’inclure la caméra dans des routines domotiques personnalisées, offrant ainsi une expérience utilisateur enrichie et connectée.

Options de stockage flexibles

Pour le stockage des enregistrements, la Blink Mini 2 propose plusieurs options. Les utilisateurs peuvent opter pour un abonnement au service cloud de Blink, offrant une conservation sécurisée des vidéos pendant une durée déterminée. Alternativement, il est possible d’utiliser le module Sync Module 2 avec une clé USB pour un stockage local des vidéos, offrant ainsi une flexibilité adaptée aux préférences et besoins de chacun.

Récapitulatif technique

Résolution vidéo : 1080p HD

Champ de vision : 143 degrés en diagonale

Vision nocturne : Couleur avec projecteur LED intégré

Détection de mouvement : Oui, avec zones d’activité personnalisables

Audio bidirectionnel : Oui

Connectivité : Wi-Fi 2,4 GHz

Compatibilité : Alexa et IFTTT

Dimensions : 5,1 cm x 5,1 cm x 4 cm

Alimentation : Adaptateur secteur USB-C

Stockage : Cloud avec abonnement ou local via Sync Module 2 et clé USB

