Test : Oppo X3 Find Lite.

Dans cet article, nous allons découvrir le dernier smartphone d’Oppo, le X3 Find Lite. Il vient en effet étoffer une gamme déjà bien fournie de la marque. Il passera sous les projecteurs afin de voir ce dont ce bijou est capable, bien que connaissant la marque, on sait presque déjà à quoi s’attendre. Il est proposé au prix de 450€.

Préambule.

Oppo est une société fondée en 2004 appartenant au groupe BKK Electronics. Oppo est donc le grand frère de OnePlus et de Realme et détenait environ 10% des part de marché des Smartphones. Avec le X3 Find Lite, Oppo propose encore une fois un produit très bien fini, au design fin et élégant, avec une fiche technique plutôt intéressante.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Hauteur : environ 159,9 mm

Largeur : environ 73.4 mm

Épaisseur : environ 7,9 mm

Poids : environ 172g

OS : ColorOs 11.1 (basé sur Android 11)

Mémoire interne : 128Gb

RAM : 8Gb

Compatible : 5G

Processeur : Qualcomm® Snapdragon™ 765G (SM725O) Octa-core cadencé à 2.4Ghz

Carte graphique (GPU) : Adreno™ 620

Mémoire extensible: Non

Taille de l’écran : 6.4 »

Ration de l’écran : 91.7%

Définition : 2400 x 1080 (FHD+) en 410 DPI

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Type d’écran : AMOLED

Batterie : 2 x 2150mAh

Appareil photo: Avant : 32MP, ouverture F2.4, Focale : 23mm Arrière : Capteur principal: 64MP, F1.7, 25mm Noire et blanc : 2MP, F2.4, 22mm Ultra grand angle : 8MP, F2.2, 16mm Macro: 2MP, F2.4, 22mm

Vidéo: Arrière : Résolution : 4K/1080p/720p @30/60FPS Ralenti : 120FPS en 1080p / 240FPS en 720p Avant : Résolution : 1080p/720p @30FPS



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Smartphone

Chargeur

Des écouteurs

Outil pour les cartes SIM

Manuel d’utilisation