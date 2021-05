Kalea, votre poubelle à compost connectée.

Kalea, bien plus qu’une simple poubelle de cuisine, vous aurez droit à votre poubelle à compost connectée. Jeter vos déchets organiques dans la Kalea et 48h plus tard vous avez votre compost prêt à être utilisé.

Nous sommes dans une période ou prendre conscience de la nature et de notre environnement peut être important. Alors, certes, il ne faut pas être écolo à l’extrême, mais certains gestes du quotidien peuvent être intéressant et pour la planète et pour notre portefeuille et nos plantes.

Kalea, une poubelle à compost pour la cuisine.

Depuis quelques années maintenant, on trouve des paniers à compost à faire soi-même pour son jardin. D’autres sont disponibles au magasin tout prêt, tout fait prêt à être installé dans le jardin.

Kalea se présente davantage comme une poubelle de cuisine design. Une poubelle de cuisine dotée d’un triple compartiment qui sur la partie supérieure, récupère vos déchets organiques. Le second élément est une sorte de broyeur qui aura pour effet de mélanger et couper vos déchets organiques afin qu’ils se décomposent.

Enfin, la dernière partie est un bac qui va récupérer votre terreau que vous pourrez utiliser comme substrat pour vos plantes ou votre potager.

Kalea, un gros PC de bureau ?

Démontée, la photo présentée par la compagnie ferait presque penser à un gros PC de bureau. Avec des compartiments et des cylindres spécialement étudiés pour le broyage et la confection du compost. Une fois fermé, on retrouve un design moderne et contemporain pour permettre l’intégration de cette poubelle de cuisine dans toutes les cuisines de maison.

Du Bluetooth pour un œil sur l’état de votre compost.

Outre son aspect écologique, la Kalea est également équipée d’une puce Bluetooth, d’une application pour smartphone et de mécanismes, qui auront pour objectif de vous informer de l’état du compost et de quand il est temps de vider votre Kalea.

De fait, la compagnie annonce une décomposition en seulement 48h de vos déchets organiques. Après quoi, votre compost est prêt à être utilisé. L’application pour smartphone vous affiche en outre ce temps de décomposition et quand votre compost est prêt à être utilisé.

L’application permet aussi de calculer le nombre de kg que vous avez produit par mois, par jour… Une bonne manière également de surveiller votre consommation d’aliments et de déchets organiques au quotidien.

Un peu d’infos sur l’entreprise.

Kalea GMBH est basée à Stuttgart, en Allemagne. L’équipe est orientée écologie et ils ont travaillé 2 ans pour arriver à ce produit après 4 générations de prototypes.

Nous avons transformé des centaines de litres de déchets organiques en véritable compost.

Souligne la marque.

Prix et disponibilité.

Kalea a pu voir le jour au travers d’une levée de fonds participative sur le site Indiegogo qui a atteint la somme de 625 680€ pour mettre en route le projet. Pour information, la poubelle compost connectée Kalea a été commercialisée sur le site à 799€ au lieu de 899€ qui sera le prix final de commercialisation.