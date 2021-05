Le WiFi Mesh, le WiFi 6 et le WIFI 6E en pleine croissance.

Pour ABI Research, le marché des solutions WiFi Mesh, WiFi 6 et WIFI 6E devraient atteindre d’ici 2025 pas moins de 40,6 millions d’équipements vendus. Et cela notamment à une forte demande des consommateurs par rapport aux nouveaux modes de connectivité.

Avec la pandémie, on ne cesse de le dire, de nouvelles normes de travail se sont imposées. Désormais, la maison n’est plus seulement un foyer, mais elle est devenue aussi un lieu de connectivité. En effet, entre les enfants à l’université qui suivent leur cours en « distanciel », les parents qui font du télétravail, le streaming audio via les BOX TV, l’IP TV, avoir une bonne connexion sans fil est capital.

Mais avoir un bon Wi-Fi les d’autant plus.

D’autant que désormais de plus en plus d’appareils sont connectés si on y ajoute la domotique. Et le Wi-Fi des box est souvent trop faible pour supporter les portées, mais aussi le nombre d’appareils connectés.

Ainsi, selon une étude menée par ABI Research, les solutions comme le WiFi Mesh, le WiFi 6 et le WIFI 6E vont devenir plus qu’une norme, mais LA solution en matière de Wi-Fi dans les maisons. Ainsi, le cabinet d’étude estime que d’ici 2025, pas moins de 40,6 millions d’unités seront vendues.

« Les systèmes maillés Wi-Fi gagnent en popularité pour une couverture Wi-Fi domestique complète et pour prendre en charge des outils de gestion de réseau tels que le contrôle parental, le contrôle du trafic au niveau de l’appareil et l’autodiagnostic en cas de problèmes techniques. Ces fonctionnalités continueront de favoriser l’adoption de dispositifs maillés dans les services résidentiels à large bande »

confirme le bureau d’étude.

Par ailleurs, de notre côté, on a pu également constater que les constructeurs œuvraient dans le domaine du WiFi Mesh. On a d’ailleurs déjà eu l’occasion de vous proposer des solutions Mesh comme les Deco X60 AX3000, le Mesh revu par TP-Link ou encore les Asus ZenWiFi Ax1800 en version mini !

Sans oublier, un des premiers à nous proposer une solution Mesh, il y a déjà quelques années maintenant : Netgear avec ses Netgear Orbi.