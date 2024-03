MWC 2024 : Nubia Flip 5G, le premier pliable de la marque.

Avec son Nubia Flip 5G, la marque pourrait bien venir faire de la concurrence au Samsung Galaxy Z Flip. Ce nouveau venu a de quoi séduire les consommateurs ne serait-ce que par son prix.

Nubia est une filiale de la marque ZTE, le géant chinois du marché du smartphone. La marque qui était présente sur le salon pour présenter sa vaste gamme de smartphones était notamment là pour un événement, la sortie de son premier smartphone pliable de poche.

Nubia Flip 5G, un pliable qui va concurrencer le Galaxy Z Flip ?

À l’occasion du MWC 2024, nous avions été invités par la marque Nubia pour une présentation intéressante concernant son tout nouveau smartphone Nubia Flip 5G. Comme son nom l’indique, ce smartphone entre dans la catégorie des smartphones pliable. Attention cependant, pas dans les pliables de type Galaxy Fold ou Honor Porsche… Mais plus dans la catégorie des Galaxy Z Flip.

Ce nouveau venu s’offre un écran pliable d’une taille de 6.9 pouces au format AMOLED et offrant un taux de rafraîchissement de 120Hz. On y retrouve également sur la face avant un écran rond à « débordement » et qui permet d’accéder à certaines informations par le simple fait d’un glisser de doigt. Cet écran vous l’avez compris est lui aussi tactile.

Pour le reste, on sait que ce nouveau venu embarque un processeur Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm), 128 Go de mémoire de stockage et 6 Go de mémoire vive.

Du Wi-Fi, du Bluetooth et de la photo de bonne facture.

Pour ce qui est des technologies sans fil, le Nubia Flip 5G embarque du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, du NFC et enfin de la 5G. Le téléphone est également doté d’une batterie de 4310 mAh avec une solution fast charge de 33 watts au travers d’un port USB-C.

Pour ce qui est de la photo, il est doté à l’arrière d’un double capteur de 50MP et pour faire des selfie, l’utilisateur pourra s’appuyer sur un capteur de 16MP.

Prix et Disponibilité.

Le plus intéressant sur ce téléphone c’est son prix ! En effet, la marque nous annonce un prix aux alentours des 600€. Moins cher qu’un Galaxy Z Flip 5 et même qu’un Galaxy Z Flip 4.