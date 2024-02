LE MWC 2024 (MWC24) de Barcelone ouvre ses portes !

C’est en effet aujourd’hui que le salon MWC 2024 de Barcelone (MWC24) ouvre ses portes. L’occasion une fois de plus de rencontrer les acteurs du marché du smartphone, des télécoms et des technologies dédiées à la communication.

Comme tous les ans se tient à Barcelone cette semaine le salon Mobile World Congress (MWC) qui a pour vocation de réunir tous les professionnels du milieu de la téléphonie.

MWC 2024 (MWC24), son lot de nouveautés ?

Si certains constructeurs n’attendent plus forcément les salons pour faire le lancement de leurs nouveaux smartphones (on pense notamment à Samsung ou Apple) d’autres profitent encore de l’aura du salon et de la présence en masse des journalistes pour dévoiler leurs nouveautés.

Ainsi, cette année en avant-première, Xiaomi et Honor ont dévoilé leurs nouveaux smartphones à l’occasion de KeyNote. Des smartphones qu’il sera possible de prendre ne main sur le salon sur leur stand.

Comme les autres années, les tendances du salon seront aussi axées sur les nouvelles technologies et celles actuelles. On pense notamment à la 5G, mais aussi à la 6G. Les constructeurs de puce comme Qualcomm ou MediaTek sont également présents pour présenter leurs dernières puces.

Bref de belles rencontres en perspective que nous ne manquerons pas de vous présenter durant quelques jours.