MWC 2024 : Skyphone, un téléphone satellite qui fait smartphone 4G.

Le téléphone Skyphone pourrait bien être La Révolution de la Connectivité en matière de téléphone et pour cause, ce téléphone qui ressemble à n’importe quel smartphone est aussi un téléphone Satellite.

Dans un monde de plus en plus connecté, l’accès à une communication fiable et continue est devenu une nécessité absolue pour les aventuriers, les professionnels en déplacement et ceux qui œuvrent dans des secteurs critiques. Thuraya, pionnier des services de télécommunications par satellite depuis 1997, présente une innovation majeure au MWC 2024 : le premier smartphone universel doté de connectivité cellulaire et satellite. Ce bijou de technologie, nommé SKYPHONE, promet de redéfinir les standards de la communication mobile.

Skyphone, Un Design innovant surtout pour un téléphone cellulaire.

Si quand on vous dit téléphone satellite vous pense d’office à un gros téléphone qui nous ferait remonter 25 ans en arrière avec les premiers téléphones mobiles et bien sachez que Thuraya a décidé de changer la donne.

Conçu pour les utilisateurs exigeants, le SKYPHONE arbore un écran AMOLED de 6,67 pouces protégé par du verre Gorilla Glass®. Son design fait de suite penser à un smartphone des plus classique. En plus, son système d’exploitation n’est autre qu’Android 14.

Au cœur du SKYPHONE se trouve un processeur Qualcomm Octa-core Kryo, conçu pour fournir des performances de haut niveau. Combiné à une configuration triple caméra arrière et une caméra frontale de 50MP, ce smartphone est prêt à capturer chaque moment.

Le téléphone est en outre doté de deux slots nano-SIM et d’une antenne plate rétractable ou extractable.

Passez du satellite au cellulaire automatiquement.

Le plus de ce téléphone outre sa taille pour un téléphone satellitaire est qu’il offre la possibilité de pouvoir basculer le téléphone d’un réseau cellulaire vers un réseau satellite comme un simple claquement de doigts.

En effet, Thuraya a intégré la connexion satellitaire de telle sorte qu’il est possible lorsque vous appelez quelqu’un de choisir soit l’icône téléphonie cellulaire soit l’icône téléphone satellitaire.

Par ailleurs on notera la présence d’une antenne satellite « énorme », mais qui est rétractable et rentre dans le téléphone de manière à ne pas se faire remarquer. Selon Thuraya, plus de 300 partenaires de roaming sont déjà compatibles. De quoi voir venir sans soucis. Il ne vous restera plus ainsi qu’à souscrire un abonnement chez un opérateur partenaire, d’y venir intégrer la carte Sim et c’est bon.

Prix et Disponibilité.

Thuraya ne nous a pas encore donné de date de sortie précise pour ce téléphone. Pour ce qui sera de son prix, il devrait se situer aux alentours des 800€. Ce qui reste plus que correct pour ce type de smartphone.