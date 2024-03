Asphalt 9: Legends, une version adaptée pour l’écran pliable du Porsche Design Honor Magic V2 RSR.

Honor renforce s stratégie de séduction vers le consommateur grâce à un partenariat avec GameLoft pour une version d’Asphalt 9: Legends spécialement adaptée pour son smartphone pliable Honor Magic V2 Porsche Design.

Cette année, à l’occasion du MWC 2024, Honor a dévoilé son premier smartphone pliable le « Porsche Design Honor Magic V2 RSR », un téléphone qui a de quoi séduire et par ses performances, mais aussi par son design. Et la marque ne s’arrête pas là. Elle a passé un partenariat avec l’éditeur de jeux vidéo français Gameloft.

Asphalt 9: Legends en version spécialement adaptée pour le Porsche Design Honor Magic V2 RSR.

Honor a décidé de frapper fort avec la sortie de son premier smartphone pliable. Effectivement, outre son partenariat avec Qualcomm pour le processeur, le studio Porsche Design, Honor a travaillé en étroite collaboration avec l’éditeur de jeux vidéo français Gameloft.

De ce partenariat, il en résulte une version spécifiquement dédiée à son nouveau smartphone pliable du jeu de voiture Asphalt 9: Legends. Offrant notamment un gameplay à 120 FPS.

Cette nouvelle collaboration avec Gameloft, qui a pour but d’optimiser l’expérience de jeu sur le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design, témoigne de notre engagement à créer la meilleure expérience utilisateur possible sur les smartphones pliants HONOR. En initiant des collaborations qui font progresser l’intégration matérielle et logicielle sur ses appareils pliants, HONOR vise à créer un écosystème capable d’offrir aux utilisateurs la technologie la plus avant-gardiste du marché.

déclare Fei Fang, Head of Product Line chez HONOR.

A relire : MWC24 : Porsche Design Honor Magic V2 RSR, Honor frappe fort avant l’ouverture du salon. Le Porsche Design Honor Magic V2 RSR a été dévoilé lors du Keynote introduit par Honor ce dimanche avant l’ouverture du salon sur Barcelone. Un Keynote auquel nous avions été conviés et…

Ainsi, Honor et Gameloft deviennent les premiers à proposer un gameplay à 120 FPS sur un smartphone pliant avec Asphalt 9: Legends. Grâce à cette résolution élevée, les amateurs de courses de voitures sur mobile peuvent profiter de graphismes plus fluides, créant une immersion complète dans les versions les plus récentes des circuits Dragon Race et Festive Sparks.

Prix et Disponibilité.

La version optimisée d’Asphalt 9: Legends est disponible sur Google Play et est disponible sur le HONOR Magic V2 et le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design.