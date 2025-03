Manettes sans fil Retro-Bit SEGA® 2.4GHz – Nostalgie et innovation au service des gamers

Les amateurs de rétro-gaming vont être ravis : Retro-Bit, en collaboration avec SEGA, propose une gamme de manettes sans fil 2.4GHz Retro-Bit SEGA qui allient le design mythique des modèles d’époque à des fonctionnalités modernes. Disponibles en Europe grâce à Game Outlet Europe, ces accessoires redonnent vie aux sensations des consoles emblématiques tout en offrant une compatibilité étendue.

Retro-Bit et SEGA : un partenariat pour les nostalgiques et les joueurs modernes

Retro-Bit s’est imposé comme un acteur majeur du rétro-gaming en proposant des accessoires fidèles aux standards d’antan, tout en intégrant des avancées technologiques essentielles. Grâce à un partenariat officiel avec SEGA, cette nouvelle gamme de manettes reprend les designs cultes de la Mega Drive et de la Saturn, tout en les adaptant aux besoins des joueurs actuels.

Un design fidèle aux modèles d’origine

Les manettes Retro-Bit 2.4GHz SEGA® sont conçues pour offrir une expérience identique aux contrôleurs d’époque. Chaque modèle reprend les formes, la disposition des boutons et les sensations originales. Le D-Pad et les boutons d’action conservent le toucher authentique, tandis que l’ajout de boutons Start et Select améliore la compatibilité avec les jeux modernes.

De plus, certains modèles, comme la SEGA Saturn 2.4GHz Wireless Pro Controller, vont encore plus loin en intégrant des sticks Hall Effect, garantissant une précision et une durabilité accrues sans risque de dérive.

Retro-Bit SEGA, une connectivité pensée pour tous les joueurs

L’un des grands atouts de cette gamme est sa compatibilité étendue. Chaque manette est livrée avec deux récepteurs sans fil :

Un récepteur USB pour jouer sur PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 3 et d’autres appareils compatibles

pour jouer sur Un récepteur pour consoles SEGA d’origine et SEGA mini

Cette flexibilité permet aux joueurs de profiter des manettes autant sur les consoles classiques que sur les plateformes modernes.

Des fonctionnalités modernes pour un confort optimal

Bien que fidèles aux manettes d’origine, ces nouvelles versions embarquent plusieurs améliorations :

Batterie lithium-ion offrant jusqu’à 30 heures d’autonomie

offrant jusqu’à Port micro-USB pour le chargement et les mises à jour de firmware

pour le chargement et les mises à jour de firmware Vibrations (Dual Rumble) sur certains modèles

sur certains modèles Sticks Hall Effect sur la SEGA Saturn Wireless Pro pour une meilleure précision et une durabilité accrue

Chaque manette est livrée avec un étui de rangement transparent, comprenant également les récepteurs sans fil, le câble de chargement et le manuel d’utilisation.

Une gamme variée pour répondre à toutes les attentes

La gamme Retro-Bit 2.4GHz SEGA® se décline en plusieurs modèles aux coloris variés :

Retro-Bit SEGA Saturn® 2.4GHz Wireless Pro Controller Black – 49,99 €

Retro-Bit SEGA Mega Drive® 2.4GHz 8-Button Wireless Controller Black – 39,99 €

Retro-Bit SEGA Mega Drive® 2.4GHz BIG6 Wireless Controller Black – 39,99 €

Retro-Bit SEGA Mega Drive® 2.4GHz Wireless Controller Crimson Red – 39,99 €

Retro-Bit SEGA Saturn® 2.4GHz Model 2 Wireless Controller Slate Grey – 39,99 €

Retro-Bit SEGA Saturn® 2.4GHz Wireless Pro Controller White – 49,99 €

Récapitulatif technique

Connexion sans fil 2.4GHz

Deux récepteurs inclus : USB et port SEGA original

Compatibilité avec SEGA Mega Drive, SEGA Saturn, SEGA Mini, Nintendo Switch, PC, Mac, PS3

Autonomie de 30 heures grâce à une batterie lithium-ion

Port micro-USB pour recharge et mise à jour

Vibrations Dual Rumble sur certains modèles

Sticks Hall Effect (SEGA Saturn Wireless Pro) pour une précision accrue

Boutons Start et Select ajoutés pour une compatibilité optimale

Étui de rangement inclus

