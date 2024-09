Bon Plan : 33% de réduction sur la Tablette Android LENOVO K11 Plus, une offre à saisir

L’offre de 33% sur la Tablette Android LENOVO K11 Plus marque une nouvelle opportunité pour les utilisateurs cherchant un appareil performant à un prix réduit. Avec cette réduction, le prix passe de 449€ à 299,99€, une économie non négligeable pour une tablette complète.

Lenovo continue de diversifier son assortiment de tablettes avec cette version K11 Plus, qui combine performances et accessibilité. La marque étoffe son catalogue de produits, attirant un public à la recherche de solutions fiables pour un usage multimédia et professionnel.

Des performances solides pour une expérience immersive

La LENOVO K11 Plus est équipée d’un écran de 11,5 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels, offrant une qualité d’image agréable pour les vidéos et jeux. Son processeur Qualcomm Snapdragon 680, couplé à 8 Go de mémoire vive, assure une fluidité lors de l’utilisation d’applications lourdes ou du multitâche.

Une autonomie durable et une capacité de stockage étendue

Grâce à sa batterie de 8600 mAh, cette tablette offre une autonomie jusqu’à 11 heures, adaptée aux longues sessions d’utilisation. La capacité de stockage de 256 Go peut être étendue via une carte Micro SD jusqu’à 1 To, un atout pour ceux qui aiment stocker de grandes quantités de données.

Audio et vidéo : une expérience immersive

Le système audio est assuré par 4 haut-parleurs intégrés Dolby Atmos, garantissant un son immersif, idéal pour le visionnage de vidéos et films. Du côté de la photographie, la caméra arrière est dotée d’un capteur principal de 13 mégapixels, tandis que la caméra avant propose 8 mégapixels pour des selfies nets et des appels vidéo en haute qualité.

Prix et disponibilité

L’offre de 33% sur la Tablette LENOVO K11 Plus est valable pour une durée limitée, au prix de 299,99€. Cette réduction rend la tablette plus accessible, répondant aux besoins des utilisateurs souhaitant investir dans un appareil performant sans se ruiner.

Récapitulatif technique