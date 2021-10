Test : Casque sans fil Creative SXFI AIR GAMER.

Bonjour à tous et à toutes, aujourd’hui nous allons vous présenter le Creative SXFI AIR GAMER, l’une des magnifiques nouveautés de Créative en matière de casques sans fil et de casques gamer, le Creative SXFI AIR GAMER. Celui-ci a déjà obtenu 23 »best of CES’’. Mais que vaut ce casque à l’usage. c’est ce que l’on va vous faire découvrir.

Préambule.

Creative est déjà passer parmi nous dans certains tests et autres. Comme vous le savez c’est une marque assez connue mais pas non plus célèbre comme d’autres. Celle-ci se démarque surtout au niveau de ses casques gamer et sans fil.



Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Casque

Driver Unit : 50mm Neodymium Magnet

Fréquence de réponse : 20-20 000Hz

Impédance : 32Ω

Format audio : 2.0 /5.1 /7.1 Channels, 24-bit / 96kHz

Autonomie : 11heures

Micros

Commander :

Fréquence de réponse : 100-16 000Hz

Impédance : <2,2 kΩ

Sensibilité du micro : 1kHz = -38dB

NanoBoom :

Fréquence de réponse : 100-8000 Hz

Impédance : <2,2 kΩ

Sensibilité du micro : 1kHz= -38dB

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Le casque Creative SXFI AIR GAMER

Le micro Commander

Le NanoBoom micro (déjà sur le casque)

Un câble USB-C

Un câble 3.5 mm Line-in

Un convertisseur d’USB-C à USB-A

Un manuel