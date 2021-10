Test : devolo Mesh WiFi 2, le CPL au secours de votre WiFi Mesh.

Avec son devolo Mesh WiFi 2, devolo a trouvé la solution et propose d’acheminé ce signal via le réseau électrique. Le WiFi Mesh c’est génial car cela permet d’étendre facilement sa couverture réseau. Le principal inconvénient est alors la stabilité de la connexion dite « backhaul » qui interconnecte les composants. Mais la marque a-t’elle vraiment trouver la solution ? C’est ce que nous avons testé pour vous !



devolo est connu pour ses solutions CPL efficaces. Cette fois le constructeur se lance une nouvelle gamme composée de produit permettant de créer un réseau WiFi de type Mesh en s’appuyant sur une interconnexion des modules par CPL. Deux produits sont disponibles, le starter kit composé de 2 modules CPL et le Multiroom avec 3 modules. Le Mesh actuel s’appuie sur un réseau WiFi dédié à la communication entre les modules. Cela oblige le plus souvent a faire des concessions sur l’emplacement puisque le module additionnel doit être en mesure de capter le signal le plus fort possible émis par le routeur maitre. devolo nous propose d’écarter cet impératif en utilisant le réseau électrique domestique pour véhiculer ce canal de connexion. Les modules devolo Mesh WiFi 2 peuvent ainsi être placé sans tenir compte du WiFi maitre et couvrir ainsi un zone plus importante voire même privilégié des zones et en oublier d’autres, sur le chemin, qui auraient été nécessaires à la continuité du signal « backhaul ».

Ports : Ethernet : 2x RJ45 Prise intégrée : Type E (CEE 7/5) Ampérage : 15A Filtre de réseau : 2-80 MHz, -22 db to -45 db Prise : Type E+F (CEE 7/7)

WiFi Standards : WiFi 4/5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/r/v) Radios : 2,4GHz + 5GHz Dual Band Dual concurrent Canal : 2,4 GHz 1-13, 5 GHz 36-48 (Indoor) / 52-64 (DFS+TPC) / 100-140 (DFS+TPC) Largeurs de canal : 20/40/80 MHz Streams : 2×2 MIMO Débits de données : 2,4 GHz jusqu‘à 300 Mbits/s et 5 GHz jusqu‘à 867 Mbits/s Couverture : ca. 90 m² Mode : Access Point

Caractéristiques du logiciel Invité WiFi : Oui Chronologie du WiFi : Oui Verrouillage parental : Oui WiFi Mesh : Oui Airtime Fairness : Oui Access Point Steering : Oui Wi-Fi encryption : WPA/WPA2/WPA3 Personal WPS : PBC, PIN

Ethernet Standards : IEEE 802.3 u/ab/x/az Vitesses de transmission : 10/100/1.000 Mbits/s Auto MDI-X : Oui QoS : Oui IPv4 / IPv6 : Oui / Oui

Boutons/LEDs WiFi (Boutons/LED) : WiFi on/off, WPS Accueil (Boutons/LED) : Connection CPL Réinitialisation (Boutons) : Redémarrer, Réinitialisation des paramètres LEDs commutables : Oui

CPL Standards : G.hn (HomeGrid Forum) Vitesses de transmission : 2400 Mbits/s (MIMO), 1200 Mbits/s (SISO) Gamme : 500 m Fréquence de transmission : 2-86 MHz Mode : Peer to Peer

Administration Site web du dispositif : Oui (Internet browser) L‘application Home Network : Oui (iOS/Android) Cockpit logiciel : Oui (Windows/MacOS/Linux)

Environnement et données physiques Consommation Maximum : 12,1 W Consommation Normale : 8,9 W Consommation Mode veille : 3,1 W Alimentation électrique : 196-250 V AC (50 Hz) Température (Stockage • Fonctionnement) : -25°C jusqu‘à 70°C • 0°C jusqu‘à 40°C Dimensions (en mm, hors prise) : 152 x 76 x 40 Conditions ambiantes : 10-90% Humidité de l‘air (sans condensation)

Garantie (en ans) : 3

Accessories Documentation : Guide d‘installation en version imprimée, câble Ethernet RJ45-RJ45

Poids : 1035 g (Starter Kit 2 modules) ou 1410 g (Multiroom 3 modules)

Dimensions : 188 x 231 x 92 mm

3 modules CPL Mesh devolo

1 câble RJ45-RJ45

guide d’installation

documents de garantie