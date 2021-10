Test : Casque Bluetooth JVC HA-S91N, un casque abordable né sous le signe de l’endurance et de la légèreté

Nous vous avions annoncée l’arrivée fin juin de ce casque JVC HA-S91N et nous avons pu mettre la main sur un exemplaire pour vérifier si les promesses sont tenues. Verdict avec ce test !



Préambule.

JVC que l’on a connu pour ses solutions vidéos dans les années 1980 a rapidement pris le tournant de l’audio pour nous proposer un nouveau casque supra auriculaire saupoudré de quelques technologie qui sont devenues incontournables au 21ième siècle. Ce casque c’est le JVC HA-S91N. On parle bien de réduction de bruit, bass boost, Bluetooth. Même si la référence pourrait rappeler le modèle HA-S90BN, on ne peut pas dire qu’il s’agit de son successeur puisque ce modèle a perdu en passant en 2021 la fonction NFC et une bande de fréquence légèrement inférieure et aura pris quelques euros en passant également.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Caractéristiques Sans fil : Oui Télécommande et microphone pour smartphones : Oui Conception pivotante / pliable pour une meilleure portabilité : Oui Autour de l’oreille : Oui Compatible avec l’assistant vocal : Oui Fonction Bass Boost : Oui Réduction de bruit : Oui Mode Son Ambiant : Oui

Spécifications Audio Plage de réponse en fréquence dynamique : 10 – 22000 Hz Driver size : 40 mm Type d’aimant : Néodyme Number of drivers per ear : 1 Driver: sensitivity at 1kHz/1mW 100 dB Impédance : 32 Ω

Cordon Ecouteur Type : Cordon à plat détachable Longueur : 1,2 mètre Fiche : Mini-jack 3,5 mm plaqué or

Spécifications Bluetooth Bluetooth® Version : 5 Gamme de Fréquences : 2,4 GHz band (2,402 – 2,48 GHz) Puissance de sortie : Puissance Classe 1 Portée effective Distance de réception approx. : 10 mètres

Profils Bluetooth A2DP : Oui AVRCP : Oui HFP : Oui HSP : Oui

Format(s) audio pris en charge SBC : Oui

Batterie Type de batterie Ecouteurs : Batteries au lithium-ion polymère rechargeable Autonomie Batterie Max. : 42 heures Autonomie de la batterie pour Musique et Réduction de bruit Max. : 37 heures Durée de vie de la batterie en mode réduction de bruit Max. : 31 heures Durée de vie de la batterie maximale : 42 heures Temps de charge des écouteurs : 3 heures

Boîtier Étui de protection : Oui Câble détachable : Oui Câble de chargement USB : Oui

Dimensions et poids Poids écouteurs Approx. : 198 gr.



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Casque

Housse de transport et de rangement

cable usb-c de recharge

cordon mini-jack 3.5

notice et document de garantie