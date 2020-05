Test : Huawei Mate Xs.

Huawei, constructeur chinois de smartphone faisant partie des leader du marché a présenté il y a quelques semaines son nouveau smartphone a écran pliable. Un smartphone équipé de 5G à 2499€ mais sans service Google. Pari réussi pour ce smartphone ? C’est ce que nous avons voulu découvrir.

Préambule.

La course est lancée. Qui vas sortir le meilleur Smartphone pliable ? Un challenge technique qui même pour les plus grands constructeurs relève du casse-tête.

Ici c’est la copie revue de Huawei car le Huawei Mate Xs est la deuxième version d’un smartphone pliable. En outre, ce nouveau venu intègre également les dernières normes enmatière de connectivité et on pense notamment à la 5G.

Présentation – Description.

Alors, avant tout, une fiche technique détaillée du smartphone nous en dira plus sur ce qu’intègre ce smartphone quelque peu atypique. Et plutots que de vous de long paragraphe, comme à notre habitude, on a préféré vous mettre à l’état brut les caractéristiques techniques.

Caractéristiques techniques du constructeur:

ÉCRAN

Déplié: 20,3 cm.

Plié:

Écran principal: 16,7 cm

Écran secondaire: 16,2 cm

Type: OLED

Résolution:

Déplié: 2 480 x 2 200

Plié:

Écran principal: 2 480 x 1 148

Écran secondaire: 2 480 x 892

STOCKAGE

Mémoire : 512 Go

Stockage extensible : microSD NM

Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go

PERFORMANCE

Processeur : HUAWEI Kirin 990 5G

Octa-core : 2 x Cortex-A76 Based 2,86 GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2,36 GHz + 4 x Cortex-A55 1,95 GHz

NPU:NPU Dual Big Core + Tiny Core (accélérateur d’intelligence artificielle)

Mémoire vive (RAM) : 8 Go

BATTERIE

Capacité: 4 500 mAh

Batterie amovible : Non

Charge rapide : Oui HUAWEI SuperCharge (Max 55 W)

SYSTÈME D’EXPLOITATION (OS)

EMUI 10.0.1 (basé sur Android 10)

APPAREIL PHOTO

Quadruple appareil photo Leica:

40 Mpx (Objectif grand angle, diaphragme f/1.8)

16 Mpx (Objectif ultra grand angle, diaphragme f/2.2)

8 Mpx (Objectif de longue focale, diaphragme f/2.4, Stabilisation d’image optique)

caméra temps-de-vol HUAWEI

Prise en charge de la mise au point automatique (détection de phase, mesure de contraste) et de la stabilisation d’image (HUAWEI AI Image Stabilization).

RÉSEAU

Carte SIM principale:

5G NR: N38 / N41 (2 515 ~ 2 690 MHz) / N77 / N78 / N79 / N1 / N3 / N28 (TX: 703 – 733 MHz, RX: 758 – 788 MHz)

4G FDD LTE: Bandes 1 /2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 32

4G TDD LTE: Bandes 34 / 38 / 39 / 40 / 41

W-CDMA 3G: Bandes 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19

GSM 2G: Bandes 2 / 3 / 5 / 8 (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz)

Carte SIM secondaire:

4G FDD LTE: Bandes 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28

4G TDD LTE: Bandes 34 / 38 / 39 / 40 / 41

W-CDMA 3G: Bandes 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19

GSM 2G: Bandes 2 / 3 / 5 / 8 (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz)

CONNECTIVITÉ

WLAN: 802.11a/b/g/n/ac (wave2), 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth: Bluetooth 5.0, BLE, SBC, AAC, LDAC

USB:Type-C, USB 3.1

CAPTEURS

Gyroscope

Boussole

Capteur de proximité

Détecteur de gravité

Capteur à effet Hall

Capteur infrarouge

Détecteur de lumière ambiante

Baromètre

Capteur de température de couleur

Capteur d’empreinte digitale (bord latéral) GPS: GPS (double bande L1 + L5) / A-GPS / Glonass / Beidou / Galileo (double bande E1 + E5a) / QZSS (double bande L1 + L5) NFC Oui POIDS ET DIMENSIONS Largeur: 78,5 mm

Hauteur: 161,3 mm

Profondeur: 11 mm

Poids: 300 g

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Téléphone (batterie et film de protection inclus) x 1

Guide de mise en marche rapide x 1

Casque Type-C x 1

Chargeur x 1

Câble Type-C x 1

Broche d’éjection x 1

Étui de protection pliable x 1

Fiche de garantie

Fiche d’avertissements

Guide d’installation de l’étui de protection pliable x 1