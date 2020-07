AppsUP, 1 million de dollars pour promouvoir les développements chez Huawei.

Le constructeur chinois vient d’annoncer qu’il démarrait un concours mondial pour les développeurs afin de créer la prochaine génération d’applications. Ce concours a pour nom « Apps Up ».

Suite à la restriction imposée par l’état américain à l’encontre de Huawei, le constructeur chinois ne peut plus installer en natif le Google Play Store sur ses nouveaux smartphones. La marque qui avait anticipé la chose à très vite intégré sa propre solution de téléchargement d’applications. Notamment, avec son Huawei Mobile Services.

Huawei Mobile Services (HMS) possède déjà actuellement plus d’un million d’applications, mais le constructeur chinois veut aller encore plus loin. Le concours annuel AppsUp verra les participants mettre leurs compétences à l’épreuve. Et ce, en utilisant l’ensemble des outils et ressource disponible sur les Huawei Mobile Services (HMS). Ainsi qu’HMS Core pour créer et développer des applications innovantes.

A cette occasion le concours se déroulera en cinq événements régionaux. Evenements qui se tiendront en Chine, Asie-Pacifique, Amérique latine, Europe, Moyen-Orient et en Afrique.

« Grâce au concours AppsUp, nous espérons découvrir des talents au sein de la communauté des développeurs, en aidant à transformer leurs idées en réalité, ainsi qu’en leur fournissant une plateforme pour présenter leur travail à plus de 600 millions d’utilisateurs de Huawei. Nous sommes ravis de voir ce que ces développeurs vont créer en utilisant les capacités offertes par les Huawei Mobile Services, car ils permettent à un nombre croissant de personnes de profiter d’une expérience la plus fluide possible. »

a commenté Alex Huang, directeur général, Huawei Consumer BG France.

Des prix intéressants pour les vainqueurs.

Un concours qui permet aux développeurs de gagner jusqu’à 20 000 $. Par ailleurs, les applications qui remporteront l’unanimité du jury se verront directement intégrées et mises en avant sur le Huawei Mobile Services.

Les vainqueurs auront également droit à un accès exclusif aux événements Huawei Developer, de cours et de certifications ainsi que du nouveau HUAWEI P40 Pro. Des prix spéciaux seront également accordés pour certaines catégories, avec notamment les catégories « Meilleur Jeu vidéo » et « Meilleure Innovation ».