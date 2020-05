FirstBlood F18, une souris de gamer sans fil qui se charge sur son tapis !

Pendant longtemps, le marché de la souris sans fil était boudé par le monde du gaming. Cependant depuis quelques années, elles sont désormais aussi valables que les souris filaires. La FirstBlood F18 apporte encore une nouveauté qui n’est pas sans rappeler un produit d chez Logitech.

De nos jours, nous sommes de plus en plus équipés de produits Bluetooth ou RF. Que ce soit du smartphone au PC portable. Les périphériques pour ordinateurs sont aussi devenus sans fil. Clavier, imprimante, souris.

Dans le monde du gaming, pendant longtemps (et encore un peu maintenant), les technologies sans fil n’étaient que très peu appréciées. La raison ? Les pertes de signal qui peuchaergevent générer de la latence ou du « Lag ».

FirstBlood F18, la souris qui casse les codes.

Pour ce qui est du marché de la souris gamer, même les ténors comme Razer ou Logitech proposent des souris gamers sans fil de haute précision.

Alors une jeune startup asiatique a décidé de proposer un concept similaire que celui de Logitech sur le site de fonds participatifs Indiegogo avec sa FirstBlood F18.

Les particularités de cette souris sont nombreuses. Tout d’abord, sachez qu’elle est équipée d’un capteur de 16000dpi. Les concepteurs annoncent en outre un temps de réponse d’une milliseconde. Mais le meilleur des fonctions n’est pas là.

De fait, la particularité de cette souris est qu’elle est sans fil et munie d’une puce 2.4GHz RF. Une puce selon les concepteurs dotée d’une technologie propriétaire qui permet de supprimer toute latence ou perte de signal.

De plus, la FirstBlood F18 est dotée d’une technologie de charge sans fil. Pour ce faire, la marque fournit un tapis de souris qui lui est spécialement destiné. Cela nous rappelle un autre produit développé par Logitech… Voyons voir … Ah oui ! La Logitech G903 que nous avions eu l’occasion de tester voilà déjà 2 ans maintenant. Vous l’aviez oublié ? Alors, aller relire notre « Test : Logitech Powerplay et souris G903. ».

Mollette, boutons programmables, la FirstBlood F18 semble complète.

Alors pour le design, on a droit à un design plus sobre et classique qu’une vraie souris de gamer comme certains peuvent en faire. Ainsi, il est tout de même équipé d’une zone latérale de grip pour une bonne prise en main. Des boutons latéraux accessibles depuis le pouce et une molette sur la partie supérieure.

Les premières livraisons se feront dès le mois de juin. À noter que le projet a déjà récolté 533% de son objectif. Enfin, pour les plus intéressés, sachez qu’elle est disponible sur le site au prix de 90€ avec en prime le tapis de souris rechargeable bien évidemment.