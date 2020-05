Samsung et son Galaxy Z Flip inspire la mode !

Samsung s’est associé à 42|54, la marque de mode belge des championnes olympiques Élodie Ouedraogo et Olivia Borlée. Ainsi, l’entreprise créatrice de mode s’est inspirée des couleurs du nouveau Galaxy Z Flip pour proposer des nouvelles tenues sportives.

Voilà désormais quelques mois que Samsung a présentés et commercialisés son nouveau smartphone-écran pliable le Galaxy Z Flip. Un nouveau venu qui aura à faire à des concurrents comme le RazR de Motorola. En effet, plutôt que de partir sue un format de smartphone classique et de le dédoubler comme c’est le cas pour le Huawei Mate XS dont nous venons publier le test, Samsung et Motorola apporte un nouveau design.

Galaxy Z Flip, un téléphone à clapet qui se la pète ?

Ainsi, en effet, le constructeur coréen apportait avec ce nouveau téléphone, une autre vision d’un smartphone à écran. Lors de notre prise en main en février dernier avant le confinement, nous avions trouvé le concept sympa. Bien que nous avions trouvé aussi que le Galaxy Z Flip semblait être davantage taillé pour un public féminin.

Et pour le coup, Samsung et 42|54 ont créé une collection complète de ligne de vêtements de sport. La collection capsule comprend 5 tenues, soit 11 pièces uniques fabriquées à partir de matériaux durables tels que le coton bio et le lycra (confectionné à partir de plastique recyclé). La gamme étant conçue par et pour les sportives.

Olivia Borlée décrit :

« L’un de nos best-sellers est une veste mauve effet métallisé – soit précisément la couleur du Z Flip. Nous n’avons pas dû changer notre style. Sur le plan esthétique, les deux marques se complètent parfaitement ! »

Et comme pour marquer le coup, la collection sera vendue aux enchères en ligne sur http://auctionplaninternational.be/. Par ailleurs, tous les bénéfices de la collection seront versés à Plan International Belgique. Un superbe finish pour cette équipe féminine.