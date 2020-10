Croissance intéressante pour les fabricants de puces pour smartphones.

Alors que le marché du smartphone a quelque peu reculé, celui des processeurs qui leur sont consacrés a vu leur part de marché augmenter. Un paradoxe que nous explique l’étude : « Smartphone Apps Processor Market Share Tracker Q2 2020: 5G Drives Revenue Surge » de Strategy Analytics. De fait, il semblerait que les fabricants de puces pour smartphones s’en sortent plutôt bien.

Les marchés du high-tech peuvent parfois être étonnants en termes de chiffres. Effectivement, certains chiffres peuvent semble parfois à l’opposé d’autres chiffres et pourtant.

Ainsi, selon une étude menée par Strategy Analytics, le marché des puces pour smartphone se porte plutôt bien. Notamment grâce à l’arrivée de la 5G.

Des chiffres à la hausse.

Concrètement, le marché mondial des processeurs pour smartphones a augmenté de 20 pour cent en termes de chiffre d’affaires. Et ainsi, atteindre 5,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2020.

Un marché qui a été favorable à Qualcomm, HiSilicon , Apple , MediaTek , et Samsung LSI. Et dans le top 5, les ténors assurent leurs positions. Ainsi Qualcomm, a maintenu son avance sur le marché des puces pour smartphones avec une part de revenus de 32 pour cent. Le géant américain est suivi par HiSilicon avec 22 pour cent et Apple avec 19 pour cent.

Pour Sravan Kundojjala , directeur associé chez Strategy Analytics, cette hausse est due notamment à la commercialisation des nouveaux smartphones intégrants de la 5G. Au point, que Qualcomm enregistre son meilleur score en termes d’exportations sur ces six dernières années.

La 5G vecteur de croissance.

Des puces 5G qui représentent à elles seules pas moins de 35 pour cent de part de marché.

En outre, pour les analystes, le plus dur est passé avec la crise du Covid-19 et avec le déploiement de la 5G un peu partout dans le monde, il y a de grandes choses que pour 2021, bon nombre de possesseurs de smartphone dépourvu de 4G basculent vers un nouvel achat pour obtenir un smartphone équipé cette fois de 5G.

Par ailleurs, certains leaders du marché comme Apple devraient présenter d’ici un bon mois leurs nouveaux iPhone avec 5G. Apple n’est d’ailleurs spas le seul constructeur de smartphones à lancer ses smartphones 5G. Effectivement, les autres marques commencent elles aussi après avoir proposé leur haut de gamme en 5G à renouveler leur milieu de gamme en 5G.