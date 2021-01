Xiaomi mis sur liste noire par les USA.

Xiaomi, acteur majeur dans le monde du high-tech vient elle aussi de passer sur la liste noire américaine des « ennemis de l’état ».

Voilà plus de deux ans, on découvrait que les États-Unis dressaient une liste noire sur laquelle toute entreprise susceptible d’être un ennemi de l’état américain pouvait être tout simplement bannie du pays et des entreprises US. Une découverte suite à l’affaire avec Huawei.

Ainsi, Huawei est toujours repris dans cette interdiction qui s’est durcie un peu plus en 2020. Ensuite ce fut au tour de Tik Tok d’avoir à faire face au gouvernement américain. Cette fois c’est le tour de Xiaomi.

De fait, le ministère de la Défense a décidé d’ajouter sur la liste des « persona non grata » l’entreprise chinoise Xiaomi. La raison invoquée par le ministère de la Défense est que selon leurs analyses, Xiaomi travaillerait également en étroite collaboration avec l’armée chinoise.

Du coup, il serait possible (comme pour Huawei et Tik Tok) que toutes ces informations récoltées par Xiaomi aient gonflé les bases de données de l’état chinois. C’est en tout cas ce pense l’état américain.

Xiaomi accuse le coup.

Suite à cette annonce, l’entreprise a réagi par voie de communiqué de presse en signalant qu’elle confirmait pour sa part qu’elle n’a aucune relation avec l’armée chinoise, qu’elle n’est pas détenue par une quelconque institution de l’état.

En outre, l’entreprise est cotée à la bourse de Hong Kong. Elle annonce qu’elle analyser l’impact de cette décision américaine sur son état et sur le fait que ces nouvelles restrictions pourraient obliger les investisseurs américains à céder leurs participations dans la société.

Par ailleurs, Xiaomi n’est pas la seule entreprise chinoise à avoir été ajoutée récemment à cette liste noire ou à subir des sanctions par les Américains. En effet, les trois opérateurs chinois ont été radiés de la bourse de New York.

Reste à voir désormais, si Xiaomi devra faire face aux mêmes restrictions que Huawei pour ce qui est de l’achat de produits et composants électroniques pour les intégrer dans ses smartphones.