Naviguez anonymement et avec un VPN gratuit sur iPhone c’est possible avec Opera.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient besoin d’un VPN sur leur iPhone, le navigateur Opera vient d’annoncer l’intégration d’une solution VPN gratuite intégrée à son navigateur pour les utilisateurs d’iPhone.

Si vous ignorez ce qu’est un VPN, sachez qu’il s’agit d’un mécanisme qui permet de créer un tunnel de communication entre vous et une entreprise, et ce de manière sécurisée. Du moins à la base tel est l’usage d’un VPN. D’ailleurs, il est généralement utilisé par les entreprises pour permettre à leurs travailleurs de se connecter au réseau de l’entreprise depuis chez eux. Mais depuis quelque temps, l’utilisation d’un VPN a aussi pour but de permettre à des utilisateurs d’accéder à internet tout en ayant une IP publique autre que celle de leur opérateur.

L’usage d’un VPN est souvent utilisé comme solution pour « contourner » les restrictions liées à la localisation de la machine. Ainsi, avec un VPN, vous pouvez avoir une adresse IP américaine même si vous êtes en France et vous permettre d’avoir accès à du contenu réservé uniquement aux utilisateurs américains.

VPN gratuit avec Opera.

Le navigateur Opera a annoncé le déploiement du nouveau VPN intégré gratuit pour les utilisateurs d’iPhone. Une fonction qui jusqu’à présent n’était disponible que pour Windows, Linux ou encore Android.

Ce qu’il y a d’intéressant avec ce nouveau VPN gratuit, c’est que l’éditeur du navigateur web annonce un VPN totalement gratuit qui au passage ne nécessite pas d’avoir un compte ou un login de connexion auprès de développeurs de logiciel. L’idée d’Opera étant de fournir un service VPN gratuit et qui permet à l’utilisateur de conserver sa confidentialité. Par ailleurs, Le navigateur dispose également de la protection contre le cryptojacking d’Opera, qui protège les utilisateurs contre le détournement des ressources de leur appareil pour l’extraction de crypto.

Bref, une avancée plus qu’intéressante pour tous les utilisateurs d’iPhone. De son côté, Opera avec cette dernière avancée pour iPhone crée encore un peu plus d’homogénéité dans son produit le rendant multiplateforme.

Prix et Disponibilité.