Il génère un hotspot Wi-Fi pirate pour voler les données des passagers !

Un homme australien a été inculpé pour avoir utilisé un faux point d’accès Wi-Fi pendant un vol domestique en Australie afin de voler les données des passagers. Le principe du “pot de miel” en plein vol !!!

La fraude a été découverte lorsque des employés d’une compagnie aérienne ont remarqué un réseau Wi-Fi suspect. Le dispositif utilisé, un point d’accès sans fil portable, a été saisi avec un ordinateur portable et un téléphone mobile.

hotspot Wi-Fi pirate, un stratagème sophistiqué pour usurper les réseaux légitimes

Le suspect de 42 ans a mis en place des points d’accès Wi-Fi gratuits imitant les réseaux légitimes pour capturer les données personnelles des victimes, y compris leurs identifiants de messagerie et de réseaux sociaux. Cette technique, connue sous le nom d’attaque Wi-Fi de type “Pot de miel“, est utilisée pour tromper les utilisateurs et les inciter à se connecter à un réseau piraté.

Une “arnaque” bien ficelée avec une page d’accueil.

Les victimes, une fois connectées, étaient invitées à entrer leurs identifiants via une page portail captive. Ces informations pouvaient ensuite être exploitées pour accéder à d’autres données sensibles, telles que des communications en ligne, des images, des vidéos ou des informations bancaires.

Une série d’accusations lourdes et des conséquences juridiques

Le prévenu fait face à plusieurs chefs d’accusation, y compris l’altération non autorisée de communications électroniques, la possession de données dans l’intention de commettre une infraction grave, et l’accès ou la modification non autorisée de données restreintes. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 23 ans de prison.

Un cas de figure qui bien que bien connu permet aux autorités de recommander l’utilisation d’un réseau privé virtuel (VPN) pour sécuriser les données lors de l’utilisation de points d’accès Wi-Fi publics.

En outre, comme nous en avons déjà parlé par le passé, de nos jours, vu les tarifs des abonnements mobile, il est préférable pour un peu de surf, check de mail ou paiement bancaire d’utiliser directement la connexion 4G/5G de son smartphone et d’établir un partage de connexion 4G/5G/WiFi.

