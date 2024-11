Test : Sonnette vidéo connectée TAPO D230S1. La perfection !

La sécurité à domicile devient de plus en plus accessible avec des dispositifs connectés comme la sonnette vidéo TAPO D230S1 accompagnée de son Hub . Dotée d’une installation simple et d’une intégration intuitive dans l’application TAPO, cette sonnette promet une surveillance efficace et une tranquillité d’esprit accrue.

Mais qu’en est-il réellement de ses performances et de son utilisation au quotidien ?



Préambule.

TAPO est une sous-marque de TP-Link, une entreprise mondialement reconnue pour ses équipements de réseau, tels que les routeurs, les systèmes Wi-Fi et les caméras de sécurité.

Fondée en 1996, TP-Link s’est rapidement imposée sur le marché mondial en proposant des solutions technologiques fiables et innovantes à des prix compétitifs.

Avec TAPO, la marque cible particulièrement le marché des objets connectés destinés à la maison intelligente.

Les produits TAPO sont conçus pour être à la fois faciles d’utilisation et accessibles, permettant à un large public d’améliorer la sécurité et le confort de leur domicile.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Caméra : Capteur d’image : 1/2.7” Optique : F/NO: 2.1 Vision nocturne : LED IR 850 nm jusqu’à 7,6 m Éclairage : Projecteurs intégrés Interface & Boutons : 1× Bouton RESET 1× Bouton de sonnette 1× Bouton anti-vol Compatibilité Hub : Compatible avec H200 (Inclus) Indice de résistance aux intempéries : IP64 Angle de vision : 160° Diagonal Résolution : 2K 5MP (2560 × 1920px)

Hub : Compatibilité Appareil : Fonctionne avec les capteurs intelligents Tapo, les boutons, les commutateurs Sub-1G, les caméras et les sonnettes vidéo. Capacité de connexion : Jusqu’à 64 commutateurs, capteurs ou boutons Sub-1G + 4 caméras ou sonnettes vidéo Interface & Boutons : 1× Port Ethernet 1× Bouton RESET 1× Emplacement pour carte MicroSD (jusqu’à 512 Go) 1× Bouton SYNC

Vidéo & Audio : Résolution maximale : 2K 5MP (2560 × 1920px) Fréquence d’images : 15 ips Zoom numérique : 16x Compression vidéo : H.264 Vue en direct : Oui Amélioration de l’image : 3DNR, WDR Entrée & Sortie Audio : Microphone et haut-parleur intégrés Communication Audio : Audio bidirectionnel avec réduction de bruit Volume de la sirène : Sonnette : 96 dB (Sirène anti-vol, niveau mesuré à 10 cm) Hub : 100 dB (Niveau mesuré à 10 cm)

Stockage : Stockage local : Emplacement pour carte MicroSD sur le Hub (jusqu’à 512 Go) Stockage Cloud : Services de stockage Tapo Care Cloud (Abonnement requis)

Vidéo : Fréquence d’image : 15 ips Streaming Vidéo : 2K 5MP Compression Vidéo : H.264 Compression Audio : G.711

Détection et Notifications : Capteur : Capteur de mouvement PIR unique (FOV : 130° horizontal) Un capteur de lumière ambiante Détection AI : Détection de mouvement Détection de personnes Détection d’animaux Détection de véhicules Détection de colis Zones d’activité : Oui (Fonctionne uniquement avec la détection de mouvement) Notification de sortie : Notification système Notification système avec capture d’écran (Services Tapo Care)

Audio : Communication Audio : Audio bidirectionnel Entrée & Sortie Audio : Microphone et haut-parleur intégrés

Réseau : Connectivité Réseau : Connexion via Wi-Fi Connectivité Sans Fil : IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2.4 GHz; Sub-1G, 868MHz (Utilisé pour la connexion locale entre la sonnette et le Hub) Protocole : TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP Port Ethernet : 1× Port RJ45 10/100 Mbps sur le Hub Sécurité WiFi : WPA/WPA2-PSK Standards et Protocoles : IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2.4 GHz Sécurité : Chiffrement AES 128 bits avec SSL/TLS Apprentissage automatique sur l’appareil WPA/WPA2-PSK

Alimentation : Source d’alimentation : Sonnette : Batterie amovible rechargeable lithium-ion 6700 mAh Hub : Adaptateur secteur 9V DC Tension d’entrée : Adaptateur batterie de la sonnette : 100-240 V, 50/60 Hz Adaptateur Hub : 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A Tension de sortie : Sortie de l’adaptateur Hub : 9.0 V, 0.85 A Sortie de l’adaptateur batterie de la sonnette : 5.0 V, 1.0 A

Général : Intégration intelligente : Google Assistant, Amazon Alexa Résistance aux intempéries : IP64 Exigences système : Application Tapo : iOS 9.0 ou supérieur, Android 4.4 ou supérieur Options de montage : Fixation murale Température de fonctionnement : -20℃~45℃ Température de stockage : -20℃~45℃ Humidité de fonctionnement : 10%~90% RH, Non-condensant Humidité de stockage : 5%~90% RH, Non-condensant Dimensions : Dimensions de la sonnette : 146 × 54,5 × 35,5 mm Dimensions du Hub : 71,45 × 71,45 × 31,25 mm

Certifications : CE, RoHS, RCM, R-NZ, FCC, EAC, Triman, UKCA

CE, RoHS, RCM, R-NZ, FCC, EAC, Triman, UKCA Notifications d’activités : Déclencheur d’entrée : Détection de mouvement, détection de colis, détection de personnes, détection d’animaux, détection de véhicules Notification de sortie : Notification, Capture d’écran (Tapo Care), Clips (Tapo Care)

Environnement : Température de fonctionnement : -20℃~45℃ Température de stockage : -20℃~45℃ Humidité de fonctionnement : 10%~90% RH, Non-condensant Humidité de stockage : 5%~90% RH, Non-condensant

Matériel : Boutons : Bouton de sonnette : Reset/SYNC/Bouton anti-vol Bouton Hub : Bouton Reset, Bouton SYNC Indicateur LED : Indicateur LED de la sonnette : LED Système Indicateur LED du Hub : LED Système Entrée Adaptateur : Entrée de l’adaptateur de la sonnette : 100-240 V, 50/60 Hz Entrée de l’adaptateur du Hub : 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A Sortie Adaptateur : Sortie de l’adaptateur de la sonnette : 5.0 V, 1.0 A Sortie de l’adaptateur du Hub : 9.0 V, 0.85 A Dimensions du produit (L x P x H) : Dimensions de la caméra (LxPxH) : 146 × 54,5 × 35,5 mm Dimensions du Hub (LxPxH) : 71,45 × 71,45 × 31,25 mm



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Sonnette vidéo Tapo × 1

Hub Tapo H200 × 1

Batterie Tapo A100 × 1

Adaptateur secteur DC × 1

Adaptateur USB × 1

Câble adaptateur USB × 1

Câble Ethernet RJ45 × 1

Gabarit de montage incliné × 1

Gabarits de montage × 2

Supports de montage × 1

Cale de montage à 15° × 1

Épingle de détachement de la sonnette × 1

Vis et chevilles × 2

Guide de démarrage rapide

Installation / Configuration.

L’installation de la TAPO D230S1 est un véritable jeu d’enfant, mais nécessite de suivre quelques étapes pour assurer une configuration optimale.

Dans un premier temps, il est recommandé de charger la batterie à 100%. Il m’a fallu une partie de la soirée car elle est arrivée avec une charge médiane.

Il faut ensuite brancher le Hub TAPO en Ethernet sur votre modem ou routeur (même si vous décidez de basculer en Wifi par la suite).

Cette connexion filaire est nécessaire pour configurer le Hub et permettra de pousser les paramètres Wifi à la sonnette. Vous pourrez dans une deuxième temps basculer également le Hub en Wifi et le positionner où vous le souhaitez pour entendre le carillon.

La configuration du Hub est très bien expliquée. La LED rouge indique l’état “Non configuré”.

Une fois le Hub connecté, il faudra associer la sonnette au Hub en suivant les étapes dictées très clairement par l’application.

Il est important de noter que seul le Wi-Fi 2,4 GHz est pris en charge par la TAPO D230S1. Bien que cette bande de fréquence soit moins rapide que le Wi-Fi 5 GHz, elle offre une portée plus longue, ce qui est particulièrement avantageux pour les appareils situés à l’extérieur de la maison, comme une sonnette vidéo.

Ainsi, ce choix de bande 2,4 GHz n’est finalement pas un point négatif, mais un compromis qui favorise la stabilité et la couverture du réseau.

Si vous choisissez, comme moi, un stockage local des vidéos, le choix de la carte MicroSD est crucial pour assurer un stockage fiable.

Selon les conseils fournis dans l’aide TAPO, j’ai opté pour une GIGASTONE 64GB, trouvée sur Amazon pour sa compatibilité et son prix plutôt attractif (19,99€ les deux en promotion).

Une fois ces étapes franchies, vous pouvez commencer à personnaliser les réglages de votre sonnette directement depuis l’application, y compris la configuration des zones de détection et des notifications.

Le nombre de paramètres est assez conséquent et répond parfaitement aux différents besoins que l’on peut avoir.

Enfin il faudra fixer la sonnette sur le mur à l’aide du gabarit fourni. Après avoir percé deux trous, il suffit de visser la sonnette.

Selon le positionnement, on peut ajouter la cale fournie qui permet d’incliner horizontalement la sonnette avec un angle de 15°. Ainsi, elle sera pointée directement vers le visage du visiteur plutôt que sur le montant opposé de la porte. Selon votre configuration vous auriez pu également la visser directement au centre de votre porte comme un juda classique.

Pour emboiter et déboiter la sonnette de sa base, il faudra utiliser une épingle du même type que celle pour ouvrir les tiroirs des cartes SIM sur un smartphone (épingle fournie).

La capture ci-dessous montre une installation avec cette cale.

Dans la capture ci-dessous on peut apercevoir le joint rouge qui permet de protéger le système de la pluie.



En une vingtaine de minutes, tout était en place et prêt à fonctionner. J’ai quand même préféré faire un joint autour du boiter pour limiter l’infiltration arrière mais je pense que ce n’est pas nécessaire.

Test / Utilisation.

Mesures.

La TAPO D230S1 offre une qualité vidéo impressionnante avec sa résolution 2K, permettant de distinguer clairement les visages et les détails importants, même en faible luminosité grâce à la vision nocturne.

On peut d’ailleurs passer la résolution en mode AUTO et c’est la sonnette qui déterminera la résolution à choisir en fonction du débit de la connexion.

La détection de mouvement s’avère très précise, évitant les fausses alertes dues au passage d’animaux ou de véhicules. De plus, la possibilité de configurer des zones de détection indépendantes est un atout majeur.

Vous pouvez ainsi définir des zones spécifiques pour détecter les animaux, les humains, les véhicules ou encore la présence de colis. Cette fonctionnalité confère à la détection une puissance incomparable avec d’autres solutions du marché.

Un autre avantage notable est l’impact de ces paramètres de détection sur l’autonomie de la batterie.

En configurant la sonnette pour n’enregistrer le flux vidéo que lors d’une détection de visage devant la porte ou après un appui sur la sonnette, et en choisissant l’activation de l’infrarouge plutôt que l’éclairage intégré, la consommation de batterie a été réduite à seulement 2 à 3 % par jour. Cela permet de prolonger significativement l’autonomie, ce qui est idéal pour les utilisateurs recherchant une maintenance réduite, comme moi 🙂

Prise en main.

De haut en bas on peut distinguer :

Le microphone

La lentille

La LED de statut

Le détecteur de mouvement

La lumière infrarouge

Le spot lumineux

Le bouton d’appel

Le haut parleur (situé sous l’appareil)

Dès la première utilisation, la TAPO D230S1 s’est montrée facile à prendre en main. Après l’installation, je me suis amusé à tester les différentes fonctionnalités, notamment la communication bidirectionnelle qui permet d’échanger avec les visiteurs en temps réel. On peut noter un léger décalage mais rien d’alarmant.

L’interface de l’application TAPO est claire et intuitive, rendant la navigation et les réglages rapides. En testant la vision nocturne, j’ai été agréablement surpris par la netteté des images, même dans l’obscurité totale.

Pour vérifier la réactivité de la détection de mouvement, j’ai effectué plusieurs allers-retours devant la porte : la notification arrivait instantanément sur mon smartphone.

La possibilité de définir des zones de détection précises m’a également permis d’éviter les alertes inutiles, par exemple le passage de passants ou de véhicules qui ne se dirigeaient pas vers ma porte.

Un autre aspect pratique de cette sonnette est la variété de sonneries disponibles, qui peuvent être personnalisées selon les préférences de chacun. Mieux encore, il est possible de désactiver la sonnerie du Hub, par exemple pour éviter de réveiller un bébé. Dans ce cas, seules les notifications sur les smartphones configurés seront reçues.

Une autre fonctionnalité appréciable est la possibilité de faire des réponses rapides via des textes préconfigurés. Par exemple, si vous êtes occupé, vous pouvez choisir d’envoyer un message comme « veuillez laisser le colis à la voisine » ou « Je reviens dans une minute ». Cette option ajoute un confort d’utilisation en permettant de gérer les interactions rapidement et sans effort.

Utilisation.

Au quotidien, la TAPO D230S1 s’intègre parfaitement dans la routine de la maison. Chaque fois que quelqu’un s’approche de la porte, je reçois une notification sur mon téléphone, ce qui me permet de savoir qui est là avant même que la personne ne sonne. Le système prends tout son intérêt lorsque je suis absent.

Pendant la phase de test un livreur s’est rendu devant ma porte et grâce à la communication bidirectionnelle, j’ai pu lui indiquer rapidement où laisser le paquet. Sans ce système, il aurait fallu reprogrammer le passage ou attendre, au bon vouloir du livreur, qu’il m’appelle pour avoir des précisions.

La sonnette TAPO D230S1 est rassurante. Elle permet de traiter les visites à distance et s’assurer qu’un livreur est réellement passé (si vous voyez ce que je veux dire ;))

En souscrivant à un abonnement d’environ 30€ par an, il est possible de stocker les vidéos dans le cloud. Ce service offre des fonctionnalités de notifications plus intelligentes ainsi qu’un archivage des vidéos sur 30 jours.

Ceci peut être intéressant pour ceux qui souhaitent un accès à distance.