X-SCAN transforme votre smartphone en scanner optique.

Avec X-SCAN, Crosscall acteur majeur dans les smartphones renforcés propose un nouvel accessoire qui transforme ses smartphones en scanners optiques. Une manière de faire du smartphone un outil multifonction pour les professionnels.

Crosscall, créateur de la téléphonie mobile durable, propose des mobiles et smartphones étanches, résistants. Plus besoin en effet de vous présenter es smartphones de la marque. Et pour cause, nous avons déjà eu l’occasion de vous présenter certains smartphones du constructeur français en test.

Cette fois ce n’est pas un smartphone, mais bien un accessoire pour smartphone que propose la marque.

X-SCAN, un accessoire pour les professionnels du scanning.

Avec le X-SCAN, Crosscall étoffe sa gamme d’accessoires pour smartphone et exploite une fois de plus sa technologie X-LINK , un aimant magnétique situé au dos du téléphone. Le X-SCAN vient se fixer sur la fixation du smartphone et possède une capacité de lecture de plus de 60 codes par seconde.

En outre, le dispositif est équipé d’une tête de lecture haute performance et d’un processeur embarqué qui lui permet de scanner même les codes abimés ou mal imprimés.

Crosscall nous fait savoir aussi que :

Le X-SCAN gère également de nombreuses bibliothèques de symbologie, garantissant ainsi un scan efficace sur tout type de codes 1D et 2D. Sa portée accrue (jusqu’à 1 mètre de distance) et son pointeur laser permettent de scanner avec précision, que l’utilisateur soit baissé, debout en extension ou encore de biais.

De plus, le X-SCAN est muni d’une lampe LED de quoi éclairer le code-bar si la luminosité est trop faible. Associé au téléphone et à une application, le smartphone doté du X-SCAN se transforme donc en un véritable scanner pour les professionnels.

Comme pour les smartphones de la marque, Crosscall assure assure un haut niveau de résistance aux chutes, aux chocs, et aux très basses températures de son nouvel accessoire. En outre, le scanner est certifié IP62 le rendant également étanche à la poussière à la pluie. Pour ce qui est de la consommation d’énergie, Crosscall annonce une consommation de seulement 0.2% du smartphone (Crosscall CORE-X5 ou CORE-Z5).

Prix et Disponibilité.

Le X-SCAN est disponible à partir du 13 avril 2023 au prix de 299.99 € (prix de vente public conseillé).