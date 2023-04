AirPods, AirPods Pro et AirPods Max, ils ont aussi droit à leur mise à jour !

Bonne nouvelle pour les possesseurs d’AirPods, AirPods Pro et AirPods Max. En effet Apple vient d’annoncer le déploiement d’une mise à jour du « système d’exploitation » dédiée aux écouteurs intraauriculaire de la marque.

Alors bien sûr quand on parle d’Apple o pense forcément à son iPhone. Mais comme tout le monde le sait, la marque ne s’arrête pas à son smartphone et propose depuis quelques années ses écouteurs sans fil intra auriculaire nommé les AirPods. Ce sont ces derniers qui bénéficient de toute l’attention d’Apple cette semaine avec une mise à jour du micrologiciel embarqué. Mais qu’apporte cette mise à jour ?

5E133, le chiffre référence pour cette mise à jour.

Alors, oui, cette nouvelle mise à jour pour les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max qui sort ce mois d’avril a pour référence 5E133. Une mise à jour qui sera poussée de manière automatique par Apple vers ses produits. En effet, pas question d’aller télécharger soi-même cette nouvelle mise à jour pour en faire une installation sauvage.

Si cette mise à jour fait suite à une précédente sortie début d’année, pour le moment, Apple n’a pas vraiment communiqué en détail sur ce que cette nouvelle mise à jour apporte. Bon certes, on se doute bien qu’il s’agit d’améliorations mineures et qu’en soit cela ne va pas radicalement changer le comportement ou le rendu sonore de vos AirPods, AirPods Pro et AirPods Max.

Ce qui est intéressant tout de même à savoir, c’est que la mise à jour sera effective pour les trois versions des écouteurs que propose Apple. La mise à jour quant à elle se fera au travers d’une connexion Bluetooth quand ceux-ci seront connectés à votre smartphone.

Ou trouvez la version ?

De votre coté, il sera toujours possible d’aller voir quelle version vous avez d’installée en vous rendant dans les paramètres de votre iPhone et en sélectionnant vos AirPods, AirPods Pro et AirPods Max.

Détail intéressant, sur la page d’Apple France pour le moment l’entreprise ne mentionne pas encore cette mise à jour.

Si vous souhaitez en savoir plus, il faudra attendre qu’Apple communique via son canal de communication au travers de la page suivante : À propos des mises à jour du programme interne des AirPods (US).