Les smartphones “GenAI” devraient atteindre 70 % du marché d’ici 2028.

Le marché des smartphones intégrant l’intelligence artificielle générative (GenAI) est sur le point de connaître une croissance spectaculaire. D’ici 2028, ces appareils représenteront 70 % des expéditions mondiales, selon les prévisions de l’International Data Corporation (IDC).

La société IDC prévoit une croissance de 363,6 % des expéditions de smartphones GenAI en 2024, atteignant 234,2 millions d’unités, soit 19 % du marché global. Ce développement marque une transformation profonde dans le secteur des smartphones, où ces appareils dotés de capacités d’intelligence artificielle deviendront rapidement dominants. La cabinet d’analyse IDC souligne l’importance de cette transition pour les constructeurs et les développeurs d’applications.

Les prévisions de croissance pour les smartphones GenAI

L’incorporation rapide de l’intelligence artificielle générative dans les smartphones est un phénomène sans précédent. D’ici 2025, les expéditions de ces appareils devraient croître de 73,1 % par an. Cette tendance se poursuivra avec une croissance à deux chiffres jusqu’en 2028, atteignant un total de 912 millions d’unités. IDC estime que le taux de croissance annuel composé (CAGR) pour la période 2024-2028 s’élèvera à 78,4 %.

Une adoption progressive des appareils GenAI

Bien que les premières années de vente de smartphones GenAI concernent principalement les modèles haut de gamme, cette technologie devrait se démocratiser rapidement. Selon IDC, c’est en 2026 que les appareils de milieu de gamme adopteront massivement ces technologies, facilitant l’accès de cette innovation au plus grand nombre. La gamme du constructeur s’élargit donc progressivement, avec des modèles GenAI disponibles à des prix plus abordables.

Les défis et opportunités du marché GenAI

Malgré des cycles de renouvellement plus longs et des incertitudes économiques, les capacités de l’IA générative sur smartphone représentent une opportunité significative pour les vendeurs et développeurs. L’un des défis majeurs reste le coût des chipsets capables de supporter cette technologie, actuellement réservée aux segments ultra-premium. Toutefois, IDC prévoit que la compétition entre les fabricants mènera à une adoption plus large et à des réductions de coûts, rendant ces fonctionnalités accessibles à un public plus vaste.

Date de sortie et prix des smartphones GenAI

Les smartphones GenAI devraient voir leur adoption s’accélérer à partir de 2024, avec une présence croissante sur le marché mondial. Néanmoins, la question des prix reste un obstacle important, les premiers modèles étant principalement haut de gamme. IDC anticipe que la démocratisation des smartphones GenAI surviendra lorsque ces technologies seront disponibles sur des modèles de milieu de gamme, probablement à partir de 2026.

Récapitulatif technique

