Amazon perd 25 milliards de dollars sur les appareils Alexa : Une stratégie à repenser ?

Avec Alexa, Amazon a subi une perte de plus de 25 milliards de dollars dans sa division des appareils entre 2017 et 2021, conséquence d’une stratégie commerciale qui n’a pas réussi à générer les revenus escomptés. C’est en tout cas ce que vient d’annoncer le Wall Street Journal ( WSJ ).

Amazon, fondé par Jeff Bezos, avait pour objectif d’utiliser ses appareils Alexa pour encourager les clients à acheter davantage de services Amazon. Cependant, les utilisateurs se sont principalement limités à des applications gratuites.

Une Stratégie de Vente Déroutante

La stratégie d’Amazon rappelait celle de Gillette, vendant des produits à faible coût pour générer des revenus via des achats répétés de consommables. Une technologie qui est par ailleurs souvent utilisée également par les vendeurs d’imprimantes. En effet, au final ce qui coute le plus cher au consommateur et qui fait le bonheur du constructeur ce n’est pas l’achat de l’imprimante mais les cartouches de la marque qui parfois coutent plus cher que l’imprimante elle-même.

Cependant, cette approche n’a pas fonctionné avec les appareils Echo d’Amazon. Les clients ont utilisé les appareils principalement pour des tâches simples comme définir des alarmes ou vérifier la météo, plutôt que d’acheter des services additionnels.

Un Modèle de Valeur en Aval Défaillant

Amazon utilise un modèle de “valeur en aval” pour évaluer la rentabilité des produits en fonction des dépenses des clients dans son écosystème après l’achat initial. Malgré les espoirs, ce modèle n’a pas réussi à monétiser efficacement les ventes des appareils Alexa.

Réévaluation Sous la Nouvelle Direction

Depuis que Andy Jassy a pris la relève de Bezos, une revue de la rentabilité des différentes divisions a été menée. Les équipes se sont concentrées sur Alexa et les appareils Echo pour trouver des moyens de rentabiliser cette technologie. Un abonnement payant pour Alexa pourrait être lancé prochainement dans le cadre de cette révision stratégique.

Date de Sortie et Prix

Aucune date précise ni prix pour les nouvelles initiatives n’ont encore été annoncés par Amazon. Toutefois, des modifications sont attendues dans le courant de l’année, visant à rendre les services Alexa plus rentables. Reste à voir si les propriétaires des enceintes intelligentes d’Amazon seront prêt à investir dans un service payant.

Récapitulatif Technique

