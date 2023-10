Rencontre avec MediaTek, un concepteur de puce pour smartphone et plus encore.

MediaTek nous avait invités à Paris pour une présentation et une découverte de l’univers de la marque et des différents secteurs d’activités dans laquelle la marque est active. L’occasion pour nous de leur poser quelques questions sur la 5G et notamment leur nouvelle puce MediaTek Dimensity 9200+.

L’avantage d’être journaliste high-tech reconnu par de grandes marques est de pouvoir rencontrer certains acteurs du marché qui « font » le marché et d’en savoir un peu plus sur les prochaines évolutions à venir ou sur les marchés en général. C’est souvent aussi pour les marques l’occasion d’exposer leur vision, leur produit et de se faire un peu de publicité indirecte.

Mais, si cela fait partie du jeu entre marques et journalistes, c’est souvent aussi l’occasion de découvrir certains segments du domaine dans lequel on écrit tous les jours. Alors quand MediaTek nous a contactés pour les rencontrer à Paris, nous n’avons pas pu refuser.

MediaTek, un constructeur de puce pour smartphone, mais pas seulement.

Évidemment, MediaTek on connait, notamment parce qu’il s’agit d’un des leaders du marché des puces pour smartphones que nous vous présentons toutes les semaines. Ainsi, on apprend que la marque est le leader du marché en volume de ventes pour ce qui est des puces pour smartphone devant Qualcomm et les autres.

Et ce depuis Q3 2020, bref, voilà 3 ans que la marque est le leader dans le domaine. La marque possède un peu plus de 40% de part de marché pour ce dernier trimestre dans le segment des smartphones.

Des puces haut de gamme et d’entrée de gamme.

Alors, bien sûr, on ne peut pas parler de MediaTek sans parler de leur nouvelle puce MediaTek Dimensity 9200+ qui se veut être la puce haut de gamme de la marque qui contrairement à jusqu’ici fait office de précurseur et non plus de suiveur, proposant en outre du WiFi 7. Une puce qui se retrouve désormais dans des smartphones haut de gamme comme le Vivo X90 Pro, l’Oppo Find X6 ou le fraichement sorti Xiaomi 13T Pro.

Une puce qui laisse supposer que la marque qui jusqu’à présent ciblait principalement les smartphones d’entrée de gamme et milieu de gamme se repositionne vers le haut de gamme. C’est ce que nous avons d’ailleurs poser comme question à Rob Moffat, deputy director, business development & Sales de la marque.

Rob Moffat : Avec MediaTek Dimensity 9200+, nous souhaitons montrer à nos partenaires ce que nous sommes capables de faire et développer. Pour ce qui est de viser le marché du smartphone haut de gamme, si nous pouvons prendre quelques parts de marché à nos concurrents dans ce secteur ( NDLR : notamment à Qualcomm) pourquoi pas, mais ce n’est pas un objectif que nous nous sommes fixé d’atteindre ou de faire en sorte que ce segment soit notre segment prioritaire par rapport aux autres segments.

On l’aura donc compris, MediaTek entend être présent dans toutes les gammes de puces pour smartphones. La marque nous présente d’ailleurs une ligne du temps sur l’évolution de ses différentes puces.

Des puces Wi-Fi pour les routeurs et points d’accès.

Ainsi, si comme nous vous pensiez que MediaTek ne faisait que des puces pour smartphone, et bien sachez que la marque propose des solutions dans d’autres segments. Ainsi, la gamme MediaTek Filogic est destinée à intégrer nos box, routeurs et points d’accès. Ainsi, la marque propose sa puce Filogic 880 qui se veut être une solution WiFi 7 Tri bande capable d’atteindre des débits de 19Gbps et destinée aux points d’accès WiFi.

Elle propose aussi une puce Filogic 380 qui viendra équiper d’autres appareils et intégrant elle aussi une solution de gravure en 6nm proposant du WiFi 7 double bande et du Bluetooth 5.3. Une puce qui sera proposée dès 2024 aux différents acteurs du marché comme des opérateurs, mais aussi des entreprises.

L’entreprise s’intéresse également à d’autres marchés comme celui de l’automobile. Un marché dans lequel la marque espère doubler ses revenus dans les années à venir et qui serait son marché avec la plus grosse croissance.

Pascal Lemasson, associate VP Sales Europe, nous fait également découvrir au travers d’un graphe les différents segments dans lesquels la marque opère. On découvre notamment que la marque est aussi leader sur le segment des Smart TV.