Dimensity Auto Cockpit de MediaTek, L’Innovation technologique dans l’Automobile.

Avec sa solution Dimensity Auto Cockpit, MediaTek, acteur majeur dans le monde des puces électroniques entend séduire le secteur de l’automobile et lui apporter une solution clé en main pour les voitures connectées de demain.

On ne vous présente plus MediaTek, la marque asiatique est un acteur majeur dans le monde du smartphone, vous l’ignorez peut-être sauf si vous avez lu notre article sur l’entreprise, mais MediaTek opère sur d’autres segments également, et notamment désormais dans le segment de l’automobile.

Dimensity Auto Cockpit de MediaTek, intégration de NVidia, de Wi-Fi, de télématique.

La série Dimensity Auto Cockpit se distingue par sa capacité à intégrer des fonctionnalités d’IA avancées, grâce à un système sur puce (SoC) qui associe la GPU NVIDIA RTX de dernière génération, les graphiques RTX, et un système ARM v9-A. Cette combinaison technologique permet d’offrir aux constructeurs automobiles les moyens de proposer des expériences utilisateur enrichies, parmi lesquelles :

et applications conversationnelles utilisant des modèles de langage pour une interaction utilisateur intuitive. Divertissement sur plusieurs écrans à l’intérieur du véhicule, permettant l’accès à un contenu varié.

Surveillance de l’état d’alerte du conducteur, contribuant à la sécurité et au confort.

Utilisation du tracé de rayons pour améliorer la qualité graphique des jeux et des applications multimédia.

Amélioration de la fluidité des jeux grâce à l’IA et à la génération de photogrammes.

Contributions à la Conduite Autonome

En plus de ses avantages pour l’expérience utilisateur, la série Dimensity Auto Cockpit intègre des fonctions de sécurité avancées et est compatible avec NVIDIA DRIVE OS, ce qui permet de développer des solutions de conduite autonome plus sophistiquées. MediaTek et NVIDIA jouent un rôle de premier plan dans l’innovation automobile, visant à rendre la conduite plus sûre et plus agréable.