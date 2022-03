Poco X4 Pro 5G, le nouveau venu de Xiaomi.

Le constructeur asiatique a profité du MWC pour dévoiler son nouveau Poco X4 Pro 5G. Un smartphone qui entre dans la catégorie des smartphones milieu de gamme. Mais de quoi se compose ce nouveau venu du fabricant asiatique ?

Le salon du MWC de Barcelone est l’endroit où tous les constructeurs dans le monde du smartphone sont présents pour exposer leurs nouveautés en matière de smartphone. Et même si avec le Covid, le salon tourne quelque peu à l’anormal, certains en profitent pour présenter leurs nouveautés.

Poco X4 Pro 5G, un smarpthone doté d’un processeur Snapdragon 695.

Alors, oui, comme désormais tous les smartphones dernière génération, ce nouveau venu n’échappe pas à la règle de proposer de la 5G. Et pour cela, la marque a fait appel à Qualcomm et a équipé son Poco X4 Pro 5G d’un processeur Snapdragon 695. Un processeur Octa-core qui se compose de deux cœurs Arm Cortex-A78 qui peuvent atteindre des vitesses allant jusqu’à 2,2 GHz.

Pour ce qui est de la mémoire, Xiaomi propose deux variantes, une version 6 Go et une version 8 Go pour une capacité mémoire de stockage de 128 Go ou 256 Go. À noter que pour ceux qui veulent, le Poco X4 Pro 5G est équipé d’un lecteur de carte microSD capable d’accueillir des cartes de 1 To.

Pour ce qui est de l’écran, la marque a opté pour un écran d’une taille de 6.67 pouces AMOLED Dot Display avec un taux de rafraichissement de 120Hz. La marque annonce aussi une résolution de 2400 x 1080 pixels et le support du FHD+. Le tout estampillé Corning Gorilla Glass 5.

La batterie quant à elle est une batterie d’une capacité de 5000mAh et supporte une charge rapide de 67 Watt. À noter que le Poco X4 Pro 5G est fourni avec son chargeur.

Connectivité, des normes à n’en plus finir.

Alors, oui ce smartphone embarque en matière de technologie un modem 5G qui sera en mesure de supporter la plupart des réseaux 5G actuels. Outre la 5G, ce téléphone embarque aussi une connexion Wi-Fi 6 avec le support des normes 82.11b/g/n/ac et double bande 2.4GHz et 5GHz. On notera également la présence du Bluetooth 5.1 ainsi que du NFC.

Et quid de la photo ?

Pour ce qui est de la photo sur le Poco X4 Pro 5G, Xiaomi a opté pour un triple capteur arrière qui comprend une caméra principale de 108MP f/1.9, une seconde caméra ultra grand-angle de 8 MP et on termine par la troisième caméra pour le mode macro de 2MP. Pour la partie avant, Xiaomi a choisi pour son téléphone une caméra de 16 MP.

Prix et Disponibilité.

Le Poco X4 Pro 5G est disponible en 3 coloris : Laser Black, Laser Blue et POCO Yellow. Il sera disponible en version 6GB + 128GB au prix de 299€ et en version 8GB + 256GB au prix de 349€.