Les lunettes AR d’ActiveLook® affichent vos statistiques.

Suunto vient de s’associer à la société ActiveLook® pour présenter des lunettes de sports connectées intégrant de la réalité augmentée et afficher les données de votre organisme lors de votre sport.

Suunto est une entreprise qui s’est spécialisée dans la conception de montres connectées dédiées avant tout au sportif. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion de tester il y a quelques années son modèle Suunto 3 Fitness.

Cette fois la marque s’est associée à ActiveLook®, une entreprise qui propose des lunettes sportives qui sont équipées de Bluetooth et d’un affichage de réalité augmentée.

C’est donc à l’occasion du MWC de Barcelone qui a ouvert ses portes cette semaine que les deux entreprises ont annoncé leur partenariat. Un partenariat qui rend ainsi les données des montres connectées Suunto compatibles avec les lunettes connectées AR d’ActiveLook®.

Avec ce partenariat, il est donc désormais possible d’associer une montre Suunto aux lunettes AR d’ActiveLook® lors de sa séance de sport. Ainsi, il sera possible de visualiser en temps réel ses données comme le rythme cardiaque, la distance que vous avez déjà parcourue, votre vitesse si vous faites du vélo.

Bref vous aurez accès à toutes les données que peut vous donner votre montre Suunto sans devoir jeter un œil sur celle-ci, mais juste en regardant devant vous dans les lunettes.

Les deux partenaires nous expliquent :

« Déjà reconnues comme un moteur pour améliorer la motivation et la sécurité de l’athlète, les données en temps réel suivi par les appareils Suunto s’adaptent à tout sport pratiqué à tout niveau : altitude barométrique, navigation d’itinéraire, cartes spécifiques au sport, etc. tout en fournissant une vue d’ensemble des indicateurs clés (distance, vitesse, fréquence cardiaque, cadence, etc.).

Ainsi, l’association des lunettes AR d’ActiveLook® avec les montres de sport Suunto s’est faite presque naturellement, pour offrir une expérience sportive totalement immersive et renouvelée. Boostée par des capteurs, la montre intelligente fonctionne comme une unité centrale de calcul rassemblant toutes les données clés nécessaires à l’athlète. Les smartglasses transmettent ensuite ces données au sportif, lui assurant un accès visuel simple, discret et intuitif à ses performances. Une clé du succès à long terme de la pratique sportive ! »